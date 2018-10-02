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Bolu'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 14:29 | Son Güncelleme

Bolu'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Bolu'nun Mengen ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mengen'e bağlı Köprübaşı köyünde ormanlık alanda seyir halindeki traktör sürücü Yücel K'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına devrildi.

Kazada sürücü ile traktörde bulunan Turgut Akman yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık personeli tarafından Yücel K. ve Turgut Akman, Mengen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki tüm müdahalelere rağmen Turgut Akman hayatını kaybetti.

Yaralı sürücünün tedavisi, sevk ediliği Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ediyor.

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Abant İzzet Baysal Bolu köprübaşı Mengen Mengen İlçe Devlet Hastanesi Üniversitesi Eğitim ve Araştırma

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