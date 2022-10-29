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Bolu'da üretilen sobalar yurt dışına da gönderiliyor

29.10.2022 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yaşayan demirci ustası İsmail Atlı'nın ürettiği sobalar, Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Almanya, Fransa, Lübnan ve İtalya'da da alıcı buluyor.

Mudurnu ilçesinde yaşayan demirci ustası İsmail Atlı'nın ürettiği sobalar, yurt içinin yanı sıra dış pazarlardan da talep görüyor.

Demirciler Çarşısı'ndaki atölyesinde demire şekil vererek geçimini sağlayan 58 yaşındaki Atlı, dedesi ve babasından öğrendiği mesleğini sürdürüyor.

Kendine özgü fındık kabuğu ve pelet soba tasarlayan Atlı, günde 5 soba üretiyor. Atlı, yaptığı sobaları 2 bin 500 liradan satışa sunuyor.

Sobalar, Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Fransa, Lübnan ve İtalya'da da alıcı buluyor.

Son olarak Azerbaycan'da okullarda kullanılmak üzere 650 adet siparişi alan Atlı, sobaları peyderpey bu ülkeye göndermeye başladı.

"İŞİMİ SEVEREK YAPIYORUM"

İsmail Atlı, AA muhabirine, günün şartlarına uygun geliştirdiği sobaları yurt içinde ve yurt dışında birçok yere gönderdiğini söyledi.

Talepten memnun olduğunu dile getiren Atlı, "Sobaları bütün dünyaya meşhur ettik. Bütün dünya istiyor. Şu anda Azerbaycan'ın okullarının sobalarını biz yapıyoruz. Geçen hafta Almanya'ya gönderdim. Kasım ayı içerisinde Lübnan ve İtalya'ya göndereceğim. Yurt dışından çok talep var ama yetiştiremiyorum. Bu sobalar el yapımı ve işçiliği ağır olan sobalardır." diye konuştu.

Atlı, işini severek yaptığını belirterek, "Bu işte 50 yılı geçtim. Çocukluğumdan beri buradayım. Bu iş için yetiştirdiğim elemanlar var. Bu işlerle uğraşan artık yok. Gönülden bu işi yapan kalmadı. Gönüllü olmazsan bu meslekte barınamazsın. Yaptığın işte başarılı olamazsın." ifadelerini kullandı.

Fatma Atlı da 20 yıldır eşine yardım ettiğini anlatarak, atölyede çırak gibi görev yaptığını kaydetti.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı İtalya Bolu Mudurnu Almanya Azerbaycan Fransa Lübnan soba

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