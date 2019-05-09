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Bolu'nun yaylalarında iki mevsim bir arada yaşanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 12:31 | Son Güncelleme

"Tabiatın kalbi" olarak adlandırılan Bolu'nun yüksek kesimlerinde yaylalar 2 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle beyaz örtüyle kaplanırken, alçak kesimlerdeki yaylalarda ilkbaharın güzellikleri görülüyor

"Tabiatın kalbi" olarak adlandırılan Bolu'nun yaylalarında kış ve ilkbahar mevsimi bir arada yaşanıyor.

Doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı'nın yüksek kesimleri ile Aladağ ve Sarıalan yaylalarında iki gündür kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Kar yağışının etkili olduğu yaylalar beyaz örtüyle kaplandı. Yaylalarda kar kalınlığı yer yer 5 santimetreye ulaştı.

Yüksek kesimlerde bulunan yaylarda kış mevsimi, diğer yaylalarda ilkbaharın güzellikleri yaşanıyor.

Aladağ bölgesindeki otel müdürü Muhammet Ünalan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışının bölgede iki gündür aralıklarla devam ettiğini söyledi.

"Karın güzelliği farklı oluyor, ne kadar yazı özlesek de" diyen Ünalan, karın Aladağ bölgesinde ayrı bir güzellik oluşturduğunu belirterek, "Kar ve kışın güzellikleri bu sene devam edecek gibi görülüyor." dedi.

Ünalan, her şeyin mevsiminde güzel olduğunu dile getirerek, "Bahar ve yaz mevsimiyle ağaçların çiçek açması ve meyve vermesi gerekir. Kar yağışının bunlara zararı olur." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Aladağ Bolu Gölcük İlkbahar kar Sarıalan yaylalar

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