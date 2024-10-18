Bomba detaylar, şok iddialar... 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde yeni iddialar ortaya atıldı

HALK TV'nin haberine göre, Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti soruşturmasında yeni detaylar gün yüzüne çıktı.

Amca Salim Güran'ın avukatı Onur Akdağ tarafından savcılığa sunulan belgede yer alan iddia, çarpıcı gelişmelerle dolu. Narin'in cesedini dere kenarına gömen Nevzat Bahtiyar’ın kızı, köyün eski muhtarının torunu tarafından kaçırılıp hamile bırakıldığı iddiaları gündeme geldi.

İDDİALAR KAFA KARIŞTIRDI

Bu belgelerde, Nevzat Bahtiyar'ın kızının, eski muhtarın torunu tarafından kaçırıldığı ve ardından hamile kaldığı öne sürüldü. İddialara göre, Bahtiyar’ın kızı daha önce eski muhtarın torunu tarafından kaçırılmıştı.

SALİM GÜRAN'DA ORADAYMIŞ!

İddialara göre, Bahtiyar’ın eski muhtarın evini silahla basıp kızı boğmaya çalıştığı belirtildi. Bu olay sırasında Salim Güran'ın da orada olduğu ve Bahtiyar'ı sakinleştirmeye çalıştığı öğrenildi. Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi Askeri Bahtiyar'ın da olayın tanığı olduğu ifade edildi. Bu gelişmeler, cinayetin arka planında kişisel hesaplaşmaların ve çatışmaların olduğunu düşündürttü.

KÖYDE NELER OLUYOR?

Dava kapsamında 12 kişi, Narin'in ölümüne ilişkin hakim karşısına çıkacak. Olayla ilgili olarak dört kişi baş şüpheli olarak belirlendi.