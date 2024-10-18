HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Bomba detaylar, şok iddialar... 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde yeni iddialar ortaya atıldı

Bomba detaylar, şok iddialar... 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde yeni iddialar ortaya atıldı

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
18.10.2024 13:27
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı. Tavşantepe köyü son zamanlarda kriminal olaylarla sıkça anılır oldu. Cesedini gömen Nevzat Bahtiyar’ın kızı, köyün eski muhtarının torunu tarafından kaçırılıp hamile bırakıldığı iddia ediliyor. Soruşturma her geçen gün derinleşiyor. Kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayeti soruşturmasında 58 gün geride kalırken katil hala bulunamadı. Soruşturmada 12 kişi hakim karşısına çıkacak.

Bomba detaylar, şok iddialar... 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde yeni iddialar ortaya atıldı

HALK TV'nin haberine göre, Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti soruşturmasında yeni detaylar gün yüzüne çıktı.

ekran-alintisi

Amca Salim Güran'ın avukatı Onur Akdağ tarafından savcılığa sunulan belgede yer alan iddia, çarpıcı gelişmelerle dolu. Narin'in cesedini dere kenarına gömen Nevzat Bahtiyar’ın kızı, köyün eski muhtarının torunu tarafından kaçırılıp hamile bırakıldığı iddiaları gündeme geldi.

thumbs_b_c_68cce11beb09dfd018025809b690a614

İDDİALAR KAFA KARIŞTIRDI

Bu belgelerde, Nevzat Bahtiyar'ın kızının, eski muhtarın torunu tarafından kaçırıldığı ve ardından hamile kaldığı öne sürüldü. İddialara göre, Bahtiyar’ın kızı daha önce eski muhtarın torunu tarafından kaçırılmıştı.

643

SALİM GÜRAN'DA ORADAYMIŞ!

İddialara göre, Bahtiyar’ın eski muhtarın evini silahla basıp kızı boğmaya çalıştığı belirtildi. Bu olay sırasında Salim Güran'ın da orada olduğu ve Bahtiyar'ı sakinleştirmeye çalıştığı öğrenildi. Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi Askeri Bahtiyar'ın da olayın tanığı olduğu ifade edildi. Bu gelişmeler, cinayetin arka planında kişisel hesaplaşmaların ve çatışmaların olduğunu düşündürttü.

thumbs_b_c_a186b423600df57d0b241d65c10de73f

KÖYDE NELER OLUYOR?

Dava kapsamında 12 kişi, Narin'in ölümüne ilişkin hakim karşısına çıkacak. Olayla ilgili olarak dört kişi baş şüpheli olarak belirlendi.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Narin Güran Salim Güran
En Çok Okunan Haberler
Türkiye'nin dev e-ticaret sitesi Kazaklara satılıyor...

Türkiye'nin dev e-ticaret sitesi Kazaklara satılıyor...

Eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca seyretti, dönemin İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu bakan oldu! Sessizlikleri sürüyor büyük tepki var

Eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca seyretti, dönemin İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu bakan oldu! Sessizlikleri sürüyor büyük tepki var

Sahibi eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'ymuş...

Sahibi eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'ymuş...

Sanırsın Tavşantepe Köyü değil Teksas Bulvarı

Sanırsın Tavşantepe Köyü değil Teksas Bulvarı

Canlı yayında mesajları okudu!'Kabul etmiyorum'

Canlı yayında mesajları okudu!'Kabul etmiyorum'

Mağdur aile Fırat Sarı'nın yaptıklarını tek tek anlattı!

Mağdur aile Fırat Sarı'nın yaptıklarını tek tek anlattı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.