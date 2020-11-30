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Bomba gibi patlayan elektrik telleri mahalleliyi korkuttu

30.11.2020 09:12 | Son Güncelleme:
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Arnavutköy’de gece saatlerinde elektrik telleri yanmaya başladı.

Arnavutköy’de gece saatlerinde elektrik telleri yanmaya başladı. Teller bomba gibi patlamaya başlayınca mahallede korku dolu anlar yaşandı.
Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Binay Sokak’ta bulunan bir elektrik direği gece saatlerinde aşırı derecede meydana gelen yüklenme sebebiyle bir anda tutuşmaya başladı. Kıvılcımların saçıldığı elektrik direği bir anda bomba gibi patlamaya başlayınca mahallede korku dolu anlar yaşandı. Vatandaşların itfaiye ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Dakikalarca korkutucu şekilde patlayan elektrik direği itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda güçlükle söndürülebildi. O anlar ise mahallede yaşayan bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından anbean kaydedildi.

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