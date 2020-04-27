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Bomba iddia: Trump'ı kararından vazgeçirmeye çalışıyorlar

DÜNYA HABERLERİ  | 27.04.2020 21:59 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ulusal güvenlik danışmanlarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını gerekçe göstererek, Afganistan'daki Amerikan askerlerinin tamamını çekmek istediğini söylediği iddia edildi. Öte yandan danışmanlarının Trump'ı bu talebinden vazgeçirmeye çalıştıkları iddia edildi.

Bomba iddia: Trump'ı kararından vazgeçirmeye çalışıyorlar

Amerikan NBC televizyonunun ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, Trump'ın Afganistan'daki binlerce Amerikan askerinin salgın riskiyle karşı karşıya kaldığı düşüncesiyle bu ülkeden çekilmenin uygun olacağını belirttiği öne sürüldü.

VAZGEÇİRMEYE ÇALIŞIYORLAR

Danışmanların ise Afganistan'dan salgın kaygısıyla asker çekilirse bunun İtalya ve diğer Avrupa ülkeleri için de söz konusu olması gerektiğini belirterek, Trump'ı bu talebinden vazgeçirmeye çalıştıkları iddia edildi.

NBC'ye konuşan yetkililer, Trump'ın son günlerde Taliban ile yürütülen görüşmelerin yavaş ilerlemesinden dolayı sabrının tükendiğini öne sürdü.

SÖZLEŞMELİ PERSONELLERİNİ DAHA ÖNCE ÇEKMİŞLERDİ

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Afganistan'daki sözleşmeli personelini daha önce çekmişti.

Pentagon'da askerlerin çekilmesinin de konuşulduğu ancak Afganistan'dan çıkmak yerine askerlerin ülkedeki belirli üslere çekilmesinin de söz konusu olabileceği belirtiliyor.

ABD'nin Taliban ile şubat ayında vardığı anlaşma kapsamında öncelikli olarak Afganistan'daki asker sayısını 8 bin 600'e indirmesi bekleniyor.

Pentagon'a göre çekilme devam ediyor ancak Afganistan'daki 14 bine yakın askerin ne kadarının çekildiği açıklanmıyor. (AA)

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