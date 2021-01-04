Bonsai bakımı, sulaması, budaması, çoğaltması nasıl yapılır?

İsmi Japoncada iki sözcüğün birleşmesinden meydana gelmiştir. Tabak veya tepsi anlamına gelen "Bon" ve bitki, ağaç anlamına gelen "Sai". Yani bonsai kelimesinin "tabaktaki ağaç" anlamına geldiği söylenebilir. Bonsai farklı milletlerle etkileşimde olan yüzlerce yıllık bir geçmişe sahiptir. Japon ve Çin kültürlerinde efsanelere konu olmuş, toplum tarafından saygın bir yere konulmuştur. Doğu Asya topraklarında yetiştiriciliğinin bir sanat olmasının yanı sıra, felsefi bir anlam da taşır. Budizm felsefesinde cennete uzanan yeşil bir merdiveni temsil eder. Her ne kadar çoğu ağaç türünün bonsaileştirilmesi mümkün olsa da kimi türlerin bakımı diğerlerine göre daha zor ve zahmetli olabilir. Bonsai bakımı püf noktalarını sizler için derledik.

Bonsai Bitkisi Bakımı Nasıl Yapılır?

Bonsai çiçeği bakımı, doğru türleri seçtiğinizde hiç de zor değildir. Yeni başlayanlar için Ficus Bonsai veya cennet bonsai bakımı önerilebilir. Bonsai bakımı sulama, toprak, saksı seçimi, gübre seçimi ve ortam koşulları gibi ana başlıklar altında incelenebilir. Bunların yanı sıra bonsai bitkisini özel kılan asıl şey budamadır.