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Bonzai içip kaza yapan taksiciye dayak kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 12:18 | Son Güncelleme

Şişli'de bonzai içip kaza yaptığı iddia edilen taksi sürücüsü mahalleli tarafından darp edildi. Kaza ve dayak anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Bonzai içip kaza yapan taksiciye dayak kamerada

Şişli'de taksi sürücüsü S.A., motosiklete ve hurdacı el arabasına çarptı. Kaza sonrası taksi sürücüsünün direksiyon başında hareketsiz kaldığını gören vatandaşlar ayıltmak için uzun süre çaba gösterdi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri taksi sürücüsünü kendine getirdi. Aracından inen taksici S.A., iddiaya göre "Ben kaza yapmadım, uyuşturucu içmedim" diyerek etraftakilere küfredip hakaret etmeye başladı. Küfürler üzerine mahalleli taksiciyi tekme, tokat darp etmeye başladı. Olay yerindeki polis ekipleri taksiciyi öfkeli kalabalığın elinden zor kurtardı. Darp sırasında başından yaralanan taksici ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"DAHA GELİRKEN BAYGINDI, HAYATIMIZI ZOR KURTARDIK"

Taksinin çarptığı hurda aracının sahibi "Taksici daha gelirken baygın vaziyetteydi uyuşturucu mu ne içmiş, direkt sürükleye sürükleye arabanın arasına sıkıştırdı bizi, hayatımızı zor kurtardık. Ayaklarımız kopuyordu, dizimde şişlik oldu. Yarım saat ayılmasını bekledik. Polis çağırdık ambulans geldi. Sağlık ekipleri bize baktı sonra onu ayılttılar. Taksici suçunu kabul etmedi. Küfürlü konuşup insanların üstüne yürüdü. 'Ben uyuşturucu içmedim, torbacı değilim' diyordu. Mahalleliyi tahrik etti; onlar da dövdüler" dedi.

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"BONZAİ İÇİP TAKSİ KULLANDIĞI İÇİN DÖVDÜLER"

Taksinin çarptığı motosiklet sahibi Ahmet Seyisoğlu "Ticari bonzai içmiş baygın şekilde geliyor. Ben motorun üzerindeydim yeni inmiştim duruyordum. Önce bana sonra hurdacıya vurdu. Vurduktan sonra yarım saat arabanın içinde baygın kaldı. Sonra gelen sağlık ekipleri onu ayılttılar. Kendine gelince aşağıya indi ben bir şey içmedim, diyor. Kaza sonrası taksiyi ben stop ettim. Bana "Beni gasp ettin" diyor. Sonra polis geldi. Bonzai içip taksi kullandığı için mahallenin gençleri taksiciyi dövdü. Bu taksiye bizim çocuklarımız, ailemiz binebilir, daha farklı kaza olabilir. Taksici ambulansla hastaneye kaldırıldı" diye konuştu. Polis olay sonrası soruşturma başlattı.

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KAZA VE DAYAK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Taksinin motosiklete ve hurdacı arabasına vurduktan sonra durması, çevredekilerin kaza yapan taksinin başında toplanması, taksi sürücüsü S.A'nın darp edilmesi ve polisin vatandaşları uzaklaştırmaya çalışması güvenlik kamerasına yansıdı.

CEP TELEFONU İLE GÖRÜNTÜLEDİLER

Ayrıca kaza sonrası kullandığı taksinin içinde kendinden geçmiş halde olan S.A vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
taksici Şişli Bonzai

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