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'Bora Kaplan' operasyonunda flaş gelişme!

23.09.2023 18:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da, yurt dışına kaçmak isterken yakalanıp, tutuklanan 'Ayhan' lakaplı Bora Kaplan'ın liderliğini yaptığı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında aranan örgüt yöneticisi M.A. ve emniyet personeli Ç.M.K. gözaltına alındı. M.A. tutuklanırken, Ç.M.K. serbest bırakıldı. Soruşturmada tutuklu sayısı 18'e çıktı.

'Bora Kaplan' operasyonunda flaş gelişme!

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda 'Ayhan' lakaplı 'Bora Kaplan' suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda örgüt yöneticisi firari şüphelilerden M.A. ve örgüte bilerek ve isteyerek yardım ettiği belirlenen emniyet personeli Ç.M.K. Ankara'da yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan adli işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Ç.M.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, örgüt yöneticisi M.A tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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M.A.'nın, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kasten yaralama, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı, mala zarar verme, tehdit, 6136 sayılı kanuna muhalefet suçları başta olmak üzere çok sayıda suç kaydının olduğu öğrenildi.

TUTUKLU SAYISI 18 OLDU

Bugüne kadar örgüte yönelik düzenlenen operasyonlarda, 33 şüpheli hakkında işlem yapılırken bunlardan 18'i tutuklandı. Yurt dışına kaçmaya çalışırken Esenboğa Havalimanı'nda yakalanan Bora Kaplan da tutuklananlar arasında yer aldı.

Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik Emniyetin çalışmaları sürüyor. (DHA)


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