Borç alıp vermeye dikkat... 22 Ekim 2020 Perşembe Astrolog Merve Rençber’den günlük burçların yorumları!

Merkür retrosu burçların üzerinde etkili olmaya devam ediyor...Günlük burçları okumadan seyahat planı yapmayın, yeni bir ilişki için harekete geçmeyin ve evrak imzalamayın. Farkında olmasa da bugünkü burçlar yaşamımızı o da başarılı şekilde analiz ediyor ki… 22 Ekim 2020 Perşembe Astrolog Merve Rençber’den günlük burçların yorumları!
22 Ekim Perşembe günlük burç yorumları Astrolog Merve Rençber tarafından hazırlandı. Koç, boğa, yengeç, başak, aslan, ikizler, akrep, terazi, kova, oğlak, yay, balık burçlarının günlük yorumları, günlük burcun aşk yorumları, sağlığınız ile ilgili dikkat etmenizi gerektiren noktalar ve yaşamınızdaki diğer çok sayıda önemli konu için burcunuzu okumadan yeni bir güne başlamayın.
22 Ekim burç yorumları, aşk, para ve sağlık üzerine etkileri nasıl olacak? Koç, boğa, yengeç, akrep, terazi, ikizler, yay, aslan, kova, başak, oğlak ve balık burcunda günlük astroloji durumu ne olacak? Günlük burç yorumları aşk hayatı nasıl olacak? Perşembe günlük burçlar sağlık ile ilgili ipuçları veriyor mu? Günlük burcumuz kariyer ve iş yeri hakkında ne söylüyor? Merakla takip edilen ve araştırılan 22 Ekim günlük burçlar ve yorumları haberimizde.
Bugün finansal konularda abartı ve aşırılıklardan kaçınmalısınız. Parayı kendinize çekebileceğiniz, para kazanma yollarında başarılı olabileceğiniz bir gün. Stres yönetimi gerekebilir, acelecilik, koşturmaca hali olabilir. Motivasyon düşüklüğü ara ara ortaya çıkabilir.
Bugün iş, eğitim ve özel hayatınızda görüşmeler yapabilir, kritik konuşmalar içinde olabilirsiniz. İş değişikliği, istifa, iş başvuruları gündeme gelebilir. Mezuniyetle ilgili adımlar, yasal konular gündeminizde olabilir.
Bugün geçmiş anılar, geçmiş deneyimler hatıranızda olmaya devam edebilir. Geleceğe ve hayata dair umudunuzu korumalısınız. Bazı duygu ve düşüncelerinizi kendinize saklamak isteyebilirsiniz. Uzun süredir saklı tuttuğunuz düşüncelerinizi ise aniden dışa vurabilirsiniz. Finansal konularda başarılar olabilir. Harcamalar gündemde.
Bugün ilişkiler ve ortaklıklarda kritik konuşmalar yapılabilir, önemli gelişmeler olabilir. Geçmişteki kişiler karşınıza gelebilir. Geçmiş konular tekrar gündeme gelebilir. İlişkilerde bitiş ve başlangıç gibi radikal adımlara gidilebilir.
Bugün iş hayatında ve günlük yaşamda aksaklık ve gecikmeler olabilir. Bazı işlerin üzerinden iki kez geçmeniz, detaylı çalışmalar yapmanız gerekli olabilir. Şartları yönetmeye odaklanmalı, pasif ve karamsar olmamalı. Eski işler, eski iş yerinden teklifler gündeme gelebilir.
Bugün motivasyon ve özgüvenin artacağı durumlar olabilir. Kendinize daha fazla güvenebilirsiniz. Hırs ve başarı isteği artabilir, kafanıza koyduklarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Abartı ve aşırılıklardan kaçınmaya ekstra dikkat etme zamanı.
Bugün aile üyelerinin sağlık konuları, finansal meseleleri gündeme gelebilir. Evlilik ve uzun vadeli ilişkilerde emek ve çaba gerektiren durumlar oluşabilir. Sabrı ve kontrolü korumalı, anlık duygu ve düşüncelerle hareket etmemelisiniz. Dürtüsel davranmak pişmanlığı getirebilir.
Bugün sosyal çevrenizden destek görebilir, daha sosyal bir gün geçirebilirsiniz. Yaşama ve gündeminizdeki konulara daha gerçekçi, mantıksal ve somut yanıyla bakabilirsiniz. Abartılı düşüncelerden, büyük sözlerden, kaygı ve varsayımlardan kaçınmanız gereken bir gün. Araçlar, teknolojik aletler ve seyahatler gündem.
Bugün abartılı, gereksiz harcamalar yapmaktan kaçınmalı; finansal alanda daha mantıksal ve planlı hareket etmelisiniz. İç dünyanızda ve duygularınızda aşırılıklara kaçmak, hatalı tavırlara götürebilir. Çocuklarınızla ilgili konular gündemde olabilir.
Bugün öfke kontrolüne dikkat etmeli, fevri tavırlar sergilemekten kaçınmalısınız. Evle ilgili konular, aile üyelerinin yaşamındaki gelişmeler gündeminizi etkileyebilir. Erkek kardeş, eş gibi eril figürlerle zıtlaşma ve sürtüşme durumları olabilir.
Bugün uyku düzensizlikleri ve etkileyici rüyalarla güne başlayabilirsiniz. İç huzurunuzu bozan, enerjinizi düşüren konu ve ortamlardan uzak kalmak; stresin içinde kalmamak daha sağlıklı olacaktır. Mecburiyetler, görevler ve sorumluluklar gündeminizde olabilir. İçe dönmek, kendinizi dinlemek iyi gelebilir.
Bugün finansal konularda daha titiz ve temkinli hareket etmelisiniz. Unutulmuş ödeme ve borçlar gündeminizde olabilir. Borç alma-verme durumlarından kaçınmak daha faydalıdır. Geleceğe dair kaygı ve umutsuzluk tuzağına düşmemelisiniz. İş arkadaşlarıyla ilişkilerde destek ve yardımlar olabilir.
Astrolog Merve Rençber
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