Merkür Retrosu etkileri sürüyor... 19 -25 Ekim haftalık burç yorumu (2020) Ekim'in üçüncü haftası burcunuz; aşk, kariyer ve sağlık için ne söylüyor?

Aslan burcunda gerçekleşecek Yeni Ayın etkileri tüm burçlarda olacak. Haftalık burcunuzu okumadan haftaya başlamayın! Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun haftalık burç yorumları nasıl? Bu hafta burçları neler bekliyor?// Astrolojide haftalık beklentiler neler? İşte 19 -25 Ekim haftalık burç yorumları... 19 -25 Ekim Haftası Haftalık Burç Yorumları Haftalık burcunuzu okumadan haftaya başlamayın, seyahate çıkmayın ve bir anlaşma imzalamayın. Burçların hayatımızdaki yeri o kadar fazla ki.. Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun haftalık burç yorumları nasıl? Astrolojide haftalık beklentiler neler? Bu hafta Aslan burcunda gerçekleşecek dolunayın etkileri nasıl olacak? Bu hafta burçları neler bekliyor? Haftalık aşk yorumu ve diğer yorumlar...

İşte 19 Eylül Pazartesi haftalık burç yorumları... Koç Burcu Haftalık Burç Yorumları (19 -25 Ekim) Bu hafta yaşamın somut tarafına odaklanabilir, konu ve olaylara daha gerçekçi bakabilir, fayda odaklı hareket edebilirsiniz. Mesleğinizde kendinizi geliştirmek, kariyerinizde ilerlemek adına çaba sarf edebilirsiniz. Mesleki eğitimler, sınavlar, akademik çalışmalar gündeminizde olabilir.

Bir süredir devam eden davalarınızda kararlar verilebilir. Haftanın ilk yarısı boyunca harcama ve yatırımlarınızda, bankacılık işlemlerinde dikkatli olmalı, hata yapmamaya gayret etmelisiniz. Haber veya sonuçlanma beklediğiniz konularda gelişmeler yaşayabilirsiniz. Geçtiğimiz Mart ayından bu yana gündeminizde olan konular yeni bir noktaya taşınabilir. Cuma günü Güneş'in burç değiştirmesi ile maddi konular, finansal adımlar daha çok gündeminizde olacak. Riskli yatırımlardan kazanç ve kayıplara daha açık bir süreç. Aşk ilişkilerinde arzular, zaaflar ve tutkular öne çıkacak. Cinsel paylaşımlarda daha temkinli, seçici olmalı. Cuma gününden itibaren irade, cesaret ve özgüven ile hareket etmeli, kendinize karşı dürüst olmalısınız. Eylül Aylık Burç Yorumları 2020! Uzman Astrolog Merve Rençber'den aylık kariyer, aşk ve sağlık yorumları! Boğa Burcu Haftalık Burç Yorumları (19 -25 Ekim) Bu hafta yasal konular, ilahi adalet durumları hafta başından itibaren gündeminizde olabilir. İlahi adaletin çalıştığını gördüğünüz durumlar içinde olabilirsiniz. Geçmişte kalmış bazı kişilerle ilgili şaşırtıcı haberler öğrenebilirsiniz. Bazı Boğalar ise geçmişte kalan kişilerden adım ve tekliflerle karşılaşabilir.

Çevrenizdeki kişileri hafta içinde daha çok sorgulayabilir, güvene daha çok önem verebilirsiniz. Akıl okumaktan ve kendi içinizde düşünerek karar vermekten kaçınmalı, açık konuşmalar yapmalısınız. Bu hafta ilişkilerde ikili durumlar, iki kişi veya iki farklı yol gibi konular önünüzde olabilir. Eşin iş hayatında ve finansal adımlarında risk içeren hamleler olabilir. Kritik bir adım içerisinde olabilir. Eşin akrabalarıyla ilişkilerinizde ise daha titiz olmalısınız. Bu hafta eşten, kardeşlerden maddi yardım görebilir, dışardan gelen paralar konusunda şanslı olabilirsiniz. Hediyeler alabilirsiniz. Cuma gününden itibaren ilişkilerde, dostluklarda samimiyet önem kazanacak, her türlü ilişki daha çok gündeminizde olacak. İkizler Burcu Haftalık Burç Yorumları (19 -25 Ekim) Bu hafta ilişkiler ve ortaklıklarda yepyeni kararlar almak kalıcı olmayabilir, anlık duygularla ve anlık deneyimlerle bitiş veya başlangıç kararları vermemelisiniz. Yeni ilişkileri bu dönem başlatmak sağlıklı olmayacaktır. Daha çok deneyimlere ve karşınızdakini tanımaya odaklanmalısınız.

Geçmişten gelen kişilerle yarım kalmış meseleleri halletmek, içinizdekileri dökmek veya sorunları çözmek adına bir deneme süreci geçirmek için daha verimli bir hafta. Eski dostlar, eski ilişkiler veya eski müşteriler.. Hafta boyunca hepsi gündeminizde olabilir. Görüntünüze, estetik konulara önem verebilir, bu doğrultuda destekler alabilirsiniz. İş hayatında ise kariyeriniz adına önemli fırsatlar yakalayabilirsiniz. Bu hafta iş ve kariyer süreçleriniz, kurduğunuz ilişkilerle bağlantılı ilerleyecek. İnsanlar aracılığıyla fırsatlar yakalayabilirsiniz. Cuma gününden itibaren kazançlardan yatırımlar yapabilir, daha önce yaptığınız yatırımlardan kazanç elde edebilirsiniz. Yoğun ve koşturmaca içinde bir hafta geçiriyor olacaksınız. Yengeç Burcu Haftalık Burç Yorumları (19 -25 Ekim) Bu hafta ilişkiler ve ortaklıklarda yepyeni kararlar almak kalıcı olmayabilir, anlık duygularla ve anlık deneyimlerle bitiş veya başlangıç kararları vermemelisiniz. Yeni ilişkileri bu dönem başlatmak sağlıklı olmayacaktır. Daha çok deneyimlere ve karşınızdakini tanımaya odaklanmalısınız.

Geçmişten gelen kişilerle yarım kalmış meseleleri halletmek, içinizdekileri dökmek veya sorunları çözmek adına bir deneme süreci geçirmek için daha verimli bir hafta. Eski dostlar, eski ilişkiler veya eski müşteriler.. Hafta boyunca hepsi gündeminizde olabilir. Görüntünüze, estetik konulara önem verebilir, bu doğrultuda destekler alabilirsiniz. İş hayatında ise kariyeriniz adına önemli fırsatlar yakalayabilirsiniz. Bu hafta iş ve kariyer süreçleriniz, kurduğunuz ilişkilerle bağlantılı ilerleyecek. İnsanlar aracılığıyla fırsatlar yakalayabilirsiniz. Cuma gününden itibaren kazançlardan yatırımlar yapabilir, daha önce yaptığınız yatırımlardan kazanç elde edebilirsiniz. Yoğun ve koşturmaca içinde bir hafta geçiriyor olacaksınız. Eylül Aylık Burç Yorumları 2020! Uzman Astrolog Merve Rençber'den aylık kariyer, aşk ve sağlık yorumları! Aslan Burcu Haftalık Burç Yorumları (19 -25 Ekim) Bu hafta iş ve eğitim hayatıyla ilgili hareketli bir süreç içinde olabilirsiniz. Sınavlar, başvurular, eğitimler gündeminizde olabilir. Bazı Aslanlar için istifa veya işten çıkarılma gibi durumlar söz konusu olabilir. Ertelediğiniz veya ertelemek zorunda kaldığınız işlerinizi bu hafta gerçekleştirebilir, tamamlayabilirsiniz. Hafta içerisinde tembellikten kaçınmalı, istek ve hedefleriniz için çaba harcamalısınız. Yasal ve adli süreçler, hak ve adalet konuları gündeminizde öne çıkabilir. İlahi adalet durumlarıyla karşılaşabilirsiniz. Bu hafta başlatacağınız işler uzun sürebilir, karmaşık ilerleyebilir.

Yepyeni karar ve adımlardan ziyade var olan konuları düzenlemeye, yönetmeye veya iyileştirmeye çalışmalısınız. Finansal konularda ise iyileşme, şans ve fırsat durumları çalışıyor olacak. Aşk ilişkilerinde karmik durumlar söz konusu olabilir. Tavırlarınız, kararlarınız özellikle hafta ortasında kalıcı etkilere neden olacaktır. Uzun vadeli düşünmeli, geniş bir perspektiften bakmalısınız. Başak Burcu Haftalık Burç Yorumları (19 -25 Ekim) Bu hafta kadersel deneyimlerle karşılaşabilir, yaşamınızda önemli bitiş ve başlangıçlar içerisinde olabilirsiniz. Daha önce attığınız adımların, verdiğiniz sınav ve derslerin, yaşadığınız deneyimlerin sonuçları önünüze gelebilir. Hafta boyunca olayları bu gözle okumaya, size verilen mesajları görmeye çalışmalısınız. İlişkilerden kaynaklı ilahi adalet durumları yaşanbilir. Hafta içinde geçmiş deneyimler, geçmişteki kişiler daha çok hatıranıza gelebilir. Cuma gününden itibaren ise Güneş'in burç değişimiyle gizli konular açığa çıkabilir, yakın çevrenizle ilgili gizli durumları öğrenebilirsiniz. Sustuğunuz, içinize attığınız duygu ve düşünceleri açık bir şekilde dile getirebilirsiniz.

Sağlık ve estetik kaynaklı operasyon ve tedaviler gündeminizde olabilir. Bu hafta aşk ilişkilerinde, partnerlikte aşırıya kaçan tavırlar içinde olmamalı, her türlü abartıdan kaçınmalısınız. Bazı Başaklar için annelik kararı, gebelik haberi söz konusu olabilir. Terazi Burcu Haftalık Burç Yorumları (19 -25 Ekim) Bu hafta ilişkilerde akılcı yanınızla ilerlemeli, deneyimlere odaklanarak seçim ve kararlar içinde olmalısınız. Hafta boyunca geçmişin etkisini içinizde daha çok hissedebilir, geçmişte kalmış bazı deneyimleri içinizden atmakla ilgilenebilirsiniz. Bağ kesme çalışmaları, psikolojik destekler bu süreçte daha çok sonuç verebilir. Her türlü ilişkide kibir ve bencillikten kaçınmalısınız. Daha çok kişiye ve ortama göre hareket edeceğiniz bu haftada, zaman zaman düşünmeden konuşabilirsiniz. Bazı Teraziler için taşınma veya taşınmaz mal alım-satımları gündemde olabilir. Bu konularda yepyeni adımlardan kaçınmalısınız. Bu konularda bir süredir var olan gündemde sonuca gidebilirsiniz. Bazı partnerlik ilişkilerinde kontrol ve kıskançlık, ilişkileri zora sokabilir. Alma-verme dengesini korumaya, ilişkilerde haklılık savaşına girmemeye çalışmalısınız. Bu hafta yardım ve destek gördüğünüz ilişkiler sizin için daha önemli bir hale gelecek. Kişileri, yaptıklarına göre konumlandıracaksınız.

Yalnızlar, karmaşık ilişkiler içinde olanlar ise hafta boyunca ne istediğine karar verme adına bir iç sorgulama yapabilir. Gizli ilişkilerden ve etik dışı durumlardan kaçınmalısınız. Akrep Burcu Haftalık Burç Yorumları (19 -25 Ekim) Bu hafta yoğun ve koşturmaca içinde geçebilir, pek çok iş ve konuyu çözüp, tamamlayabilirsiniz. Alışkanlıklarınızda ve mevcut düzeninizde iyileştirmeye gidebilir, diyet, spor gibi başlangıçlar içinde olabilirsiniz. Bu hafta sağlıklı beslenmek, enerjinizi ve ruh halinizi etkiliyor olacak. Stres ve kaygı ise özellikle mide sorunları ve baş ağrılarına neden olabilir, dikkat. Haftanın ilk 3 gününde acelecilikten kaynaklı kazalara karşı dikkatli olmalı. Yeni teknolojik alet alımlarını ertelemeli, arızalanan aletleri tamiratla ilgilenmelisiniz. Sınavlar, sınav sonuçları, tayin ve mülakat gibi konular hafta içinde gündeminizde olabilir. Uzun vadeli kazanç sağlayacağınız bir girişim içinde olabilirsiniz. Harcamalarınızı ve para yönetiminizi uzun vadeli düşünerek yapabilirsiniz. Nitekim bu hafta olaylara geniş çaplı düşünerek yaklaşmak kazandıracak. Fakat çok düşünmekten harekete geçememe tuzağına düşmemelisiniz. Eyleme geçerek fırsatları yakalama zamanı.

Cuma gününden itibaren Güneş, sizin burcunuza geçiyor. Kariyerde ve mesleğinizde parlayıp öne çıkacağınız bir süreç başlıyor. İlişkilerde hafta boyunca fevrilikten kaçınmalısınız. Geçmişten bir kişiye adım atma isteğiniz artabilir. Kapatamadığınız sayfaları kapatma zamanı olabilir. Eylül Aylık Burç Yorumları 2020! Uzman Astrolog Merve Rençber'den aylık kariyer, aşk ve sağlık yorumları! Yay Burcu Haftalık Burç Yorumları (19 -25 Ekim) Bu hafta kadersel deneyimlerle karşılaşabilir, ektiklerinizin ve yaptıklarınızın sonuçlarıyla karşılaşabilirsiniz. Sizler için karmanızın ödül ve sınavlarıyla karşılaşacağınız bir hafta olacak. Olaylara ve durumlara bencilce yaklaşmaktan, benmerkezci olmaktan kaçınmalı, empati yeteneğinizi geliştirmeye çalışmalısınız. Karşınızdakileri dinlemeye, anlamaya ve doğru tanımaya çalışmalısınız. Haftanın etkileriyle birlikte tanıdığınızı düşündüğünüz bazı kişilerle ilgili ise farklı şeyler öğrenebilirsiniz. Kime güveneceğinizi, kimlerle bir arada olacağınızı iyi seçmelisiniz. Karmaşık rüyalar günlük hayatınızı etkileyebilir. Kaygı ve kontrol ile hayatı yaşamayı, anı kaçırabilirsiniz. İlişkiler, istekleriniz, duygularınız veya finansal konularla ilgili hiçbir konuda aşırıya ve abartıya kaçmamaya çalışmalı, içten içe kendinizi doldurmadığınızdan emin olmalısınız.

Riskli yatırımlar ve şans oyunlarından kazanç ve kayıpların daha çok olacağı günler. Çocuklar adına veya hobileriniz için harcamalar yapabilirsiniz. Saf dileklerin önünüze gelebileceği bir hafta. Şükür ve memnuniyet, yaşamdaki şansınızı çoğaltıyor olacak. Oğlak Burcu Haftalık Burç Yorumları (19 -25 Ekim) Bu hafta stresli konu ve durumlarla baş etmeniz gerekebilir. Yapıcı ve mücadeleci yanınızı ortaya koymalı, cesaret göstermekten çekinmemelisiniz. Özellikle haftanın ilk yarısında her türlü abartılardan, aşırılıklardan kaçınmalısınız. Bu zaman diliminde etrafın söylemlerinden ve duyduklarınızdan içten içe daha çok etkilenebilirsiniz. Hakkınızın teslim edilmesi, takdir edilmeniz sizin için daha önemli olacak. Fakat haklılık savaşlarına girmemeye özen göstermeli, sorun çözme odaklı olmalısınız. Sallantıda olan ilişkinizi kendi iradenizle bitirebilirsiniz. Geçmişten içinizde kalan ilişki içinse adım atabilirsiniz. Hafta ortasında telepatik durumlar çalışabilir. İçinize doğan hisler gerçeklik barındırabilir. Erkek kardeş, dostlarla ilişkiler ve sosyal çevre ile iletişimde problematik durumlar oluşabilir. Fazla yakınlık, fazla yönetme ihtiyacı zarar verecektir. Uzun süredir devam eden ilişkilerde ise geleceğe yönelik planlamalar yapılabilir, bazı Oğlaklar ilişkilerini resmileşme adımları atabilir. Ailelerin tanışması, söz ve nişan gibi durumlar oluşabilir.

Kova Burcu Haftalık Burç Yorumları (19 -25 Ekim) Bu hafta elinizde olmayan koşul ve durumlarla karşılaşabilir, daha önce attığınız adımların iyi-kötü sonuçlarını görebilirsiniz. Emek ve sabrın ödülü gelirken, hataların getirileriyle de baş etmeniz gerekebilir. Yardım kuruluşları, dernekler, maddi-manevi fedakarlıklar gündeminizde olabilir. Kariyeriniz ve mesleğinizle ilgili konularda ise karar verme, araştırma, kendinizi geliştirme veya düzenleme içinde olabilirsiniz. Burs, kredi, vize başvurularından olumlu yanıtlar alabilirsiniz. Kişilere güvenmek her zamankinden daha önemli olacak, bu sebeple içten içe daha çok sorgulayabilirsiniz. Zihninizi yönetmeyi öğrenmeli, akla düşen her fikrin peşinden sürüklenmemelisiniz. Akışa, hayata ve Allaha güvenmek, ilişkilerdeki huzursuz yanınızı azaltırken, hayatı daha anda kalarak yaşayabilmenizi sağlatır. Yakın ilişkilerde kıskançlık ve kontrol eğiliminden kaçınmalısınız. Cuma günü Güneşin burç değiştirmesi ile bazı kişilerden beklemediğiniz tavırlar görebilirsiniz. Aile içinde finansal yardımlaşmalar olabilir, aile üyelerinin hayatındaki gelişmeler rahatlamanızı ve mutluluğu sağlayabilir.