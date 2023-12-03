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  4. Borçlu gençten akılalmaz plan! Kendini kaçırıldı gibi gösterip ailesinden 300 bin lira fidye istedi

Borçlu gençten akılalmaz plan! Kendini kaçırıldı gibi gösterip ailesinden 300 bin lira fidye istedi

03.12.2023 14:59 | Son Güncelleme:
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Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. E.A. (24), kendini kaçırılmış gibi gösterip, evlerine '300 bin lira getirip bırakmazsanız, oğlunuzu öldüreceğiz’ yazılı not bıraktı. E.A., babasının bıraktığı parayı almaya geldiği pazar yerinde tedbir alan polislere yakalandı. İşte ilginç olayın detayları...

Borçlu gençten akılalmaz plan! Kendini kaçırıldı gibi gösterip ailesinden 300 bin lira fidye istedi

Çorlu’da yaşayan emekli N.A., oğlu E.A.’nın telefonuna ulaşamadığını belirterek İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp müracaatında bulundu. Başvurudan sonra eve gelen baba N.A., kapıyı açtığında ‘Ergene ilçesindeki Sağlık Mahallesi pazar yerine 300 bin lira getirip bırakmazsanız, oğlunuzu öldüreceğiz’ yazılı not buldu.

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N.A., tekrar polise giderek notu gösterdi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri atında belirtilen adrese N.A., tarafından para bırakıldı. Bir süre sonra ise parayı oğlu E.A. almaya geldi ve orada bekleyen polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.

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‘BORÇLARIMI ÖDEYECEKTİM’

Şoförlük yaptığı öğrenilen E.A., ifadesinde “Borçlarım vardı ödeyemiyordum evden kaçtım. Hazırladığım notu kapının altından ben attım. Parayı alınca borçlarımı ödeyecektim” dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından ‘Suç uydurma’ suçundan adliyeye sevk edilen E.A., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

(DHA)

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