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Borcu tahsil etmeye giden enerji şirketi çalışanları saldırıya uğradı! Köylüler tarlaları ateşe verdi

02.08.2023 19:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde mahkeme kararıyla 6 abonenin borcunu tahsil etmeye giden Dicle Elektrik ekipleri saldırıya uğradı. Şüpheliler, jandarmaların da aralarında yer aldığı görevlilere aldırmadan tarlada yangın çıkardı.

Borcu tahsil etmeye giden enerji şirketi çalışanları saldırıya uğradı! Köylüler tarlaları ateşe verdi

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde ödenmemiş borç nedeniyle alınan mahkeme kararıyla trafoları sökmek isteyen enerji şirketi çalışanları ile köylüler arasında arbede çıktı. Olaylar sırasında da bazı köylülerin de tarladaki anızları ateşe verdiği iddia edildi.

Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Ekinciler ve Karataş mahallelerinde enerji şirketi, 2017 yılından bu yana ödenmemiş tarımsal elektrik borcunun ödenmediği gerekçesiyle mahkemeye başvurdu.

cd

Mahkemeden mahallelerdeki 6 trafonun sökülmesi yönünde karar çıktı. Jandarma ekipleri ve avukatlarla bölgeye giden enerji şirketi çalışanları, 5 trafoyu söktü. Sonuncusu için Ekinciler Mahallesi'ne giden enerji şirketi çalışanlarıyla, işlemi engellemek isteyen köylüler arasında arbede çıktı.

ANIZ ATEŞİ YAKTILAR

İddiaya göre bu sırada bazı köylüler, trafonun da içinde olduğu ve hasadı yapılmış tarlada anız ateşi yaktı Alevler, rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayıldı. Yangın, ihbarla olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Mardin dicle elektrik

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