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Borcunu isteyince canından oldu! Katil arkadaş tutuklandı

13.08.2022 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te alacağını isteyen arkadaşı 22 yaşındaki Eyüp Subaşı'nı pompalı tüfekle iki el ateş ederek öldüren Bayram S. isimli şahıs tutuklandı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenilirken Subaşı'nın Karın ve kasık bölgesine isabet eden saçmalarla ağır yaralandığı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği belirlendi.

Borcunu isteyince canından oldu! Katil arkadaş tutuklandı

Olay, önceki gece saat 01.00 sıralarında Şahinbey ilçesi Karayılan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 22 yaşındaki Eyüp Subaşı, yakın arkadaşı Bayram S.'den (35) alacağı parayı istedi. Borcunu vermeyeceğini söyleyen Bayram S. ile Eyüp Subaşı arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında eline pompalı tüfek alan Bayram S., borcunu vermeyi reddederek yakın arkadaşı Eyüp Subaşı'na iki el ateş etti.

AĞIR YARALANDI, HASTANEDE KURTARILAMADI

Karın ve kasık bölgesine isabet eden saçmalarla ağır yaralanan 22 yaşındaki Eyüp Subaşı, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz genç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

Yaşanan olayın ardından alacağını isteyen yakın arkadaşını pompalı tüfekle iki el ateş ederek öldürdüğü iddia edilen katil zanlısı Bayram S. gözaltına alındı. Gözaltındaki işlemleri tamamlanan katil zanlısı, sağlık kontrolleri sonrası adli mercilere sevk edildi. Katil zanlısı Bayram S. sevk edildi mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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*Öldürülen Eyüp Subaşı

(İHA)

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Gaziantep
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