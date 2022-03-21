HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Boris Johnson açıkladı! 'Zelenskiy teklifimi reddetti'

Boris Johnson açıkladı! 'Zelenskiy teklifimi reddetti'

21.03.2022 18:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e bulunduğu teklifi açıkladı. Zelenskiy'in söz konusu teklifi reddettiğini söyleyen Johson, Zelenskiy'e Ukrayna savaşında sergilediği tutumlar nedeniyle de övgüler düzdü.

Boris Johnson açıkladı! 'Zelenskiy teklifimi reddetti'

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve ailesine İngiltere’ye sığınması için teklifte bulunduğunu fakat Zelenskiy’in bu teklifi reddettiğini açıkladı.

thumbs_b_c_a55576fa77185e7c32cc84b5e0cadcf7

Teklifi tam olarak ne zaman yaptığını belirtmeyen Johnson, “Vladimir her zaman açıktı, görevi Ukrayna halkına karşı, orada kalacak, onlara bakacak” ifadelerini kullanarak, "Ona hayran olduğumu söylemeliyim" dedi.

Johnson ayrıca, Zelenskiy’i "halkını bir araya getirme" ve "dünyayı harekete geçirme" yolunda "kahraman bir savaş lideri" olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı Joe Biden da Rusya’nın saldırılarının başlamasının ardından Zelenskiy’e Ukrayna’nın başkenti Kiev’den tahliye etmeyi teklif etmiş, Zelenskiy ise Biden’a, “Kaçmaya değil, mühimmata ihtiyacım var” cevabını vermişti. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rusya'dan ABD ile gerilimi yükseltecek hamle!Rusya'dan ABD ile gerilimi yükseltecek hamle!
Bakan Soylu'dan Adana'daki olaylarla ilgili açıklamaBakan Soylu'dan Adana'daki olaylarla ilgili açıklama
İstanbul dahil 38 il için yeni uyarı!İstanbul dahil 38 il için yeni uyarı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan tepki göstermişti! Görev yeri değiştirildi

Erdoğan tepki göstermişti! Görev yeri değiştirildi

Hakkari’de büyük şok! Polis memuru...

Hakkari’de büyük şok! Polis memuru...

İç çamaşırı reklamında oynadı! "Ceketle çamaşır reklamında oynamak ne?"

İç çamaşırı reklamında oynadı! "Ceketle çamaşır reklamında oynamak ne?"

SGK duyurdu! 3 bin 984 lira verilecek

SGK duyurdu! 3 bin 984 lira verilecek

O grafik dikkat çekti: %8'lik düşüş...

O grafik dikkat çekti: %8'lik düşüş...

HDP'nin 'Nevruz' etkinliğinde ortalık karıştı!

HDP'nin 'Nevruz' etkinliğinde ortalık karıştı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.