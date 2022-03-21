Boris Johnson açıkladı! 'Zelenskiy teklifimi reddetti'

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve ailesine İngiltere’ye sığınması için teklifte bulunduğunu fakat Zelenskiy’in bu teklifi reddettiğini açıkladı.

Teklifi tam olarak ne zaman yaptığını belirtmeyen Johnson, “Vladimir her zaman açıktı, görevi Ukrayna halkına karşı, orada kalacak, onlara bakacak” ifadelerini kullanarak, "Ona hayran olduğumu söylemeliyim" dedi.

Johnson ayrıca, Zelenskiy’i "halkını bir araya getirme" ve "dünyayı harekete geçirme" yolunda "kahraman bir savaş lideri" olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı Joe Biden da Rusya’nın saldırılarının başlamasının ardından Zelenskiy’e Ukrayna’nın başkenti Kiev’den tahliye etmeyi teklif etmiş, Zelenskiy ise Biden’a, “Kaçmaya değil, mühimmata ihtiyacım var” cevabını vermişti. (AA)

