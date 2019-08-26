Boris Johnson, anlaşmalı Brexit umudunu taşıyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, G7 Zirvesi’nde yaptığı kapanış konuşmasında Brexit meselesine değinerek, “AB’nin sonunda bir anlaşmaya varma eğiliminde olduğunu düşünüyorum” dedi.

G7 Zirvesi’nde liderler kapanış konuşmalarını yapmaya devam ediyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yaptığı konuşmada Brexit meselesine değinerek, “AB’nin sonunda bir anlaşmaya varma eğiliminde olduğunu düşünüyorum” dedi. Anlaşmasız Brexit tehlikesi hakkında olumlu hissettiğini söyleyen Johnson, “Açıkçası, bizim için olduğu gibi yürümeye devam edip, 31 Ekim’e kadar kesinlikle muazzam ve kapsamlı ve fantastik hazırlıklar yapacağımız şartlarla ilgili adımlar atacağız” ifadesini kullandı.

Johnson da siyasi çözüme inanıyor

Zirvenin bir diğer ana konusu olan ABD’nin İran nükleer anlaşmasını feshetmesi konusuna da değinen Johnson, “İran’ın hiçbir zaman nükleer bir silah edinmesine izin verilmemeli” diyerek konuya mesafesini ortaya koydu. “Şimdi İran’ın nükleer anlaşma ile uyum sağlaması ve diyalogu sürdürmesi ve bölgedeki yıkıcı davranışını durdurması için açıkça bir fırsat var” diyen Johnson, diğer liderlerin de söylediği gibi, siyasi çözüme işaret etti.