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Boris Johnson, Brexit iddiaları yüzünden mahkemeye çıkacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.05.2019 17:36 | Son Güncelleme

İngiltere İngiltere Ulusal Suç Ajansı Karar ve Gerekçe Bölge Hakimi Margot Coleman, Bakan Boris Johnson’ın iddialar üzerine mahkemeye çıkması gerektiğini söyledi.İngiltere’nin Avrupa Birliği’nde (AB) kalmanın haftalık 350 milyon pound zarar yol açacağı, en iyisinin AB dışında kalmak olacağını ifade ederek yalan söyleyen Bakan Boris Johnson mahkemeye çıkacak.

İngiltere İngiltere Ulusal Suç Ajansı Karar ve Gerekçe Bölge Hakimi Margot Coleman, Bakan Boris Johnson’ın iddialar üzerine mahkemeye çıkması gerektiğini söyledi.
İngiltere’nin Avrupa Birliği’nde (AB) kalmanın haftalık 350 milyon pound zarar yol açacağı, en iyisinin AB dışında kalmak olacağını ifade ederek yalan söyleyen Bakan Boris Johnson mahkemeye çıkacak. Ünlü bir kampanya otobüsünün üzerine gömülü olan rakam, 2016 Brexit referandumundan önce AB’den kampanyasının başarılı başarılı geri alma kontrol mesajının merkezi ve tartışmalı bir parçasıydı. Muhalifler bunun kasıtlı olarak yanıltıcı olduğunu ve İngilizlerin AB’den ayrılmak için yüzde 52’ye yüzde 48 oy kullandığı referandumun neden olduğu bölünmenin simgesi haline geldiğini savundu.
İngiltere Bölge Hakimi Margot Coleman, eski İngiltere Dışişleri Bakanı ve eski Londra belediye başkanı Johnson’un bir devlet dairesinde 3 suistimal suç işlediğinin iddia edildiği özel çağrıya uyması gerekir şeklinde açıklama yaptı. Coleman, Londra’daki Westminster Sulh Ceza Mahkemesi’ndeki yazılı kararında, suçlamaların kanıtlanmadığını söyledi ancak, "İlgili tüm faktörleri göz önünde bulundurarak, bunun, hazırlanan üç suç için talep edildiği gibi çağrı düzenlenmesi için uygun bir durum olduğuna memnunum. Bu, teklif edilen sanığın ön duruşma için bu mahkemeye katılmasının gerekli olacağı ve daha sonra davanın yargılanması için Kraliyet Mahkemesine gönderileceği anlamına geliyor" dedi.

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