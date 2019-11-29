Boris Johnson’dan Londra Köprüsü açıklaması: Terör saldırısı

İngiltere, (DHA)- İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Londra Köprüsü’nde meydana gelen olayın, terör saldırısı olduğunu söyledi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Londra Köprüsü'ndeki etkinlikler hakkında bilgilendirildim. Devam eden bir soruşturma olmasına rağmen, polis bunun bir terör eylemi olduğunu doğruluyor. Düşüncelerim, tehlikeye yürüyen polis ve acil servis ekipleriyle. Ayrıca, başkalarının hayatlarını korumak için fiziksel olarak müdahale eden halkın olağanüstü cesaretine de saygı duymak istiyorum" ifadelerini kullandı.

'VURULAN SALDIRGAN SAHTE PATLAYICI TAŞIYORDU'

İngiliz polis teşkilatı Scotland Yard Genel Müdür Yardımcısı Neil Basu, Londra Köprüsü’nde vurulan bıçaklı saldırganın, üzerinde sahte olduğu ortaya çıkan bir patlayıcı cihaz taşıdığını söyledi.

