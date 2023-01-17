Boris Pistorius kimdir, nereli ve kaç yaşında? Almanya'nın yeni Savunma Bakanı Boris Pistorius oldu!

Boris Pistorius 17 Ocak 2023 Salı gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Almanya Başbakanı Olaf Scholz Almanya'nın yeni Savunma Bakanını açıkladı. Alman basınında çıkan haberlere göre Almanya'nın yeni Savunma Bakanı Boris Pistorius oldu. İşte Boris Pistorius hakkında bilgiler...

BORİS PİSTORİUS KİMDİR?

Boris Pistorius 14 Mart 1960 yılında Osnabrück, Almanya'da dünyaya geldi.

Boris Pistorius 2013'ten beri Aşağı Saksonya eyalet hükümetinde İçişleri ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yapmaktadır.

Boris Pistorius, eşi Sabine Pistorius ilr 2015 yılında boşanmıştır.

ALMANYA'IN YENİ SAVUNMA BAKANI BORİS PİSTORİUS OLDU

Boris Pistorius atanmış Alman Federal Savunma Bakanıdır.

Boris Pistorius 17 Ocak 2023 Salı günü göreve başlamıştır.

