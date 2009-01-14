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Borsa, tepetaklak inişe geçti

14.01.2009 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB), uluslararası piyasalarda bankacılık sektörü odaklı olumsuz haberler ve artan endişelerle birlikte düşüş kaydetti.

İlk seansta 26400 seviyesine yükseldikten hemen sonra dış piyasalara bağlı kar satışlarıyla 26000 bölgesinin altına sarkarak, burada tutunmaya çalışan İMKB 100 Endeksi, seansı 25902.93 puan ile 205.79 puan düşüşle tamamladı.

İkinci yarıda artan satış baskısı ile önce 25500, ardından 25000 bölgesine kadar gevşeyen Ulusal 100 Endeksi, günü 1053 (yüzde 4,03) puan düşüşle 25.055 puandan tamamladı.


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