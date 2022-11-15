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Borsa vurguncularına darbe! Yüksek kazanç vaat edip, 2.5 milyon lira dolandırdılar

15.11.2022 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borsa üzerinden çok sayıda kişiyi dolandıran çeteye ikinci operasyon yapıldı. Sosyal medya hesapları üzerinden yatırım paylaşımları yapan, yüksek kazanç vaadine karşı kendileriyle iletişime geçenleri dolandıran şebekeye yönelik baskınlarda 17 kişi daha yakalandı. Çetenin 130 kişiyi dolandırdığı ve 2.5 milyon lira gelir ette ettiği belirlendi.

Borsa vurguncularına darbe! Yüksek kazanç vaat edip, 2.5 milyon lira dolandırdılar

İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadan verdikleri vaatlerle dolandırıcılık yapan zanlıları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

İLK OPERASYONDA 19 KİŞİ YAKALANDI

Bu çerçevede İzmir polisi, sosyal medya hesapları üzerinden borsa yatırımlarıyla ilgili paylaşımlar yapan, akabinde hesaplarda ekli kişilerin güvenini sağlayarak dolandıran şebekeye yönelik 16 Eylül 2022 tarihinde operasyon yapmış ve 19 kişiyi yakalamıştı.

10 İLDE İKİNCİ DALGA OPERASYON

Ekipler, gözaltındaki kişilerin ifadeleri ve operasyonda ele geçirilen belgelerin incelenmesi doğrultusunda yeni bir çalışma yürüttü. Şüphelilerin birlikte hareket ettiği değerlendirilen 20 şüpheli şahıs daha tespit edilirken İzmir, Mersin, Trabzon, Gümüşhane, Hatay, Adana, Van, Batman, Diyarbakır, Mardin olmak üzere 10 ilde operasyonun düğmesine basıldı. Operasyonda, şebekeden 17 kişi daha yakalanarak gözaltına alındı.

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130'U AŞKIN KİŞİ DOLANDIRILDI, 2,5 MİLYONLUK VURGUN VAR

Önce sosyal medya hesaplarını ele geçiren şebeke üyeleri, daha sonrada bu hesaplardan yüksek kazançlı borsa yatırımlarıyla ilgili paylaşımlarda bulunuyor. Akabinde hesaplarda ekli kişilerin güvenini sağlayan zanlılar, kendileri ile iletişime geçen kişilerden "yüksek kazanç" vaadi ile yatırım danışmanlığı adı altında ücret talep ediyor.

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SAHTE DEKONTLAR, BELGELER...

Bununla da sınırlı kalmayan dolandırıcılar, yine tuzağa düşürdükleri kişileri yüksek meblağlarda para kazandırdıklarına inandırarak, sahte dekont düzenleyip gönderiyor. Yine zanlıların, kazandıkları paraları alabilmeleri için vergi, dosya masrafı adı altında tekrar para aldıkları, işlemlerin legal olduğuna inandırmak adına ise mağdurlara Adalet Bakanlığının resmi kurum logosu ve sitesine ait ekran resminin bulunduğu çeşitli belge ve resimler gönderdikleri de belirlendi.

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Bu yöntemle İzmir’de 15 kişinin 401 bin 964 TL, Türkiye genelinde ise 121 şahsın 2 milyon TL dolandırıldığı, toplamda 130'u aşkın kişiden 2,5 milyonluk bir vurgunun yapıldığı tespit edildi.

İlk operasyonda ise gözaltına alınan 19 kişiden 5'inin tutuklandığı, ikinci operasyonda yakalanan 17 kişinin işlemlerinin devam ettiği, 3 kişinin ise arandığı öğrenildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
borsa dolandırıcı

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