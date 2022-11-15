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Kadın terörist Ahlam Albashır'ın Esenler'deki çalıştığı yer görüntülendi! Mahalleliden telefon detayı: Son 1 haftadır artmıştı

15.11.2022 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pazar günü İstiklal Caddesi'nde terör saldırısı gerçekleştiren kadın teröristin Esenler'de yaşadığı ve çalıştığı tekstil atölyesi görüntülendi. Mahalle sakinleri sürekli gördükleri kadının sık sık telefonla ilgilendiğini ifade ederken son 1 hafta içerisinde telefonla iletişiminin arttığını kaydettiler. Bir mahalle sakini, ''Gece saat 22.00 gibi buraya giriyordu. Gecenin bu saatinde bodrumda ne işi var diye düşündüm ve şüphelendim. Kadını kıyafetlerinden tanıdım. Tüylerim diken diken'' dedi.

Kadın terörist Ahlam Albashır'ın Esenler'deki çalıştığı yer görüntülendi! Mahalleliden telefon detayı: Son 1 haftadır artmıştı

Beyoğlu İstiklal Caddesi 'nde pazar günü gerçekleşen terör saldırısında bombayı bırakan Suriye uyruklu Ahlam Albashır'in emniyetteki işlemleri sürerken, Esenler Kazım Karabekir Mahallesi'nde hem yaşadığı hem de çalıştığı tekstil atölyesi görüntülendi. Mahalle sakinleri ise kadının kimseyle konuşmadığını ve sadece telefonla ilgilendiğini söyledi.

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''SON 1 HAFTA İÇERİSİNDE DE TELEFONLA İLETİŞİMİ ARTMIŞTI''

Mahalle sakinlerinden Mesut Karadağ, "Kadın sürekli makyajlı ve bakımlıydı. Dar siyah pantolon giyiyordu. Hiç kimseyle konuşmaz sürekli telefonla oynardı. Ben işverenle görüşmüştüm ilk geldiği zamanlarda. Bunların karı koca olduğunu ve kalacak yerleri olmadığı için burada kaldıklarını söyledi. 4 aya yakın burada kaldılar. Diğer adamı görmedim. İçeri girip çıkıyordum ama kocası kim diye sormadım sadece kadın dikkatimi çekmişti. İçeride de masanın altında yatıyorlarmış sanırım. Son 1 hafta içerisinde de telefonla iletişimi artmıştı" dedi.

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"SIRT ÇANYASI YOKTU POŞET VARDI"

Bir diğer mahalle sakini Barış Özen, "Gece saat 22.00 gibi buraya giriyordu. Kapıyı çalmıştı. Ben de kendi kendime gecenin bu saatinde bodrumda ne işi var diye düşündüm ve şüphelendim. Bu kötü olayı yaşadıktan sonra internetten fotoğrafa baktım. Kadını kıyafetlerinden tanıdım. Tüylerim diken diken oldu. Böyle bir olayın burada yaşanması üzücü değil korkutucu aslında. Eskiden böyle şeyler olmazdı burada herkes birbirini tanıyordu. Cumartesi günü gördüm çok iyi hatırlıyorum aynı kıyafetler vardı üzerinde. Karı koca olarak burada çalışıyorlarmış herhalde. Sırt çantası yoktu poşet vardı elinde" dedi.

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Cengiz Karaburun ise, "Ben kadını gördüm de dilini bilmediğim için anlamıyordum dediklerini. Yeni gelmişlerdi zaten. Ufak bir çocuk vardı gelip gidiyordu ama sessiz sakindi. Bir ara 20 kişi oluyorlardı bir ara 2 kişi oluyorlardı. Geceleri yatmaya geliyorlardı" dedi.

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(DHA)

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