HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Boş binadan gelen sese koştu! Bina sahibine yakalanınca olanlar oldu... Hepsini arka taraftaki odaya yığmış

Boş binadan gelen sese koştu! Bina sahibine yakalanınca olanlar oldu... Hepsini arka taraftaki odaya yığmış

24.08.2022 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu'nda kentsel dönüşüm için boşaltılan binadan malzemeleri çalan hurdacı bina sahiplerine yakalanınca olanlar oldu. Tartıştığı bina sahiplerine doğru sokakta defalarca silahla ateş eden şüpheli, çevrede bulunan polis ekiplerince gözaltına alındı. Nihat Dillice, ''Binaya geldiğimde her şey normal görünüyordu. Dış kapının camı kırıktı. Binanın arkasına gittim. Orada malum şahıs, hakaret ve küfürler ederek bağırmaya başladı. Hedef gözetmeksizin ateş etti. Ölmememiz büyük şans'' dedi.

Boş binadan gelen sese koştu! Bina sahibine yakalanınca olanlar oldu... Hepsini arka taraftaki odaya yığmış

Olay, geçen cumartesi günü, saat 11.00 sıralarında, Okmeydanı Fetihtepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında geçtiğimiz ay boşaltılan binadaki malzemeleri çalmak için biri girdi. Binadan sesler geldiğini duyan komşular, durumu bina sahibi Erhan Demirci'ye bildirdi. Bu sırada şehir dışında olan Demirci ise kardeşi Volkan Demirci ve yakını Nihat Dillice'yi arayarak binayı kontrol etmelerini istedi.

Binaya giden Nihat Dillice, pencerede şüpheli Kadir K. ile karşılaştı. Aralarında bir süre tartışma yaşandıktan sonra uzaklaşan şüpheli, silahını alarak geri döndü. Bu sırada olay yerine gelen Volkan Demirci ve Nihat Dillice'nin üzerine uzaktan ateş etmeye başladı. Tekrar yaklaşan Kadir K., bu kez önce silah ile korkutmaya çalıştı. Bu sırada olay yerinden geçen polis ekiplerini gören Nihat Dillice, eliyle işaret etti. Şüpheli Kadir K.'nın uzaklaştıktan sonra tekrar ateş etmesine üzerine polis ekipleri de havaya ateş etti. Kaçmaya başlayan şüphelinin peşine düşen ekipler, Kadir K.'yı kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan Kadir K., Haliç Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Screenshot_14

"ÜZERİMİZE ATEŞ ETMEYE BAŞLADI"

Yaşadığı olayı anlatan Nihat Dillice, "Dün, mal sahibi beni arayarak, 'Komşular, benim binadan sesler geldiğini söyledi. Bakar mısın?" dedi. Ben de 5 dakika içinde gidip haber vereceğimi söyledim. Binaya geldiğimde her şey normal görünüyordu. Dış kapının camı kırıktı. Binanın arkasına gittim. Orada malum şahıs, hakaret ve küfürler ederek bağırmaya başladı. 'Sen kimsin, orada mı uyuyorsun?' dedim. O da 'Buranın ihalesini, yıkımını bana verdiler. Malı mülkü ben alacağım' dedi. Ben de bina sahibinin aradığını söyledim. Bana 'Sen bekle' dedi. Pencereden tırmandığı gibi aynı şekilde aşağıya indi. Burada biraz itişme oldu. Kovaladım, peşinden gittim. Geri döndüğümde şahıs bu kez silahla geldi. Daha sonra uzak mesafeden ateş etmeye başladı. Tekrar yanımıza geldi biraz daha tartıştık. Aramızda 1 metre var. Silahı bana doğru tutuyor. Ayaklarıma doğru birkaç tane sıktı. Biraz daha itiştik. Mesafeyi açtı. Son kez ateş edip kaçacaktı. O sırada bir ekip arabasının geçtiğini görüp, işaret ettim. Bir kez daha ateş etti. Polis memuru bunu duyunca silahını çıkarıp ateş etti. Kaçarken boş arazide yakaladılar" dedi.

bina7

"MERMİLERİN BACAKLARIMIN ARASINDAN GEÇTİĞİNİ HİSSETTİM"

Şüphelinin malzemeleri çalmak için uzun süredir hazırlık yaptığını söyleyen Dillice, "Hedef gözetmeksizin ateş etti. Ölmememiz büyük şans. Mermilerin bacaklarımın arasından geçtiğini hissettim. Petekleri, ofis malzemelerini çalmak için hazırlamış. Orada bir haftalık hazırlık var. Hepsini arka taraftaki odaya yığmış. Oradan aşağıya indirecekti sanırım" diye konuştu.

Screenshot_16

(DHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Merakla bekleniyordu! "An itibarıyla başladı"Merakla bekleniyordu! "An itibarıyla başladı"
Kılıçdaroğlu'ndan sert tepki! Bu kez valilere seslendi: Yok öyle yağmaKılıçdaroğlu'ndan sert tepki! Bu kez valilere seslendi: Yok öyle yağma
AK Parti'de 'olağanüstü' toplantı kararı! AK Parti'de 'olağanüstü' toplantı kararı!
Anahtar Kelimeler:
Beyoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Promosyonda Türkiye rekoru

Promosyonda Türkiye rekoru

Son dakika: Akaryakıta bir zam daha geliyor! Dün benzine yapılmıştı: Bu gece yarısı motorin fiyatları da değişiyor

Son dakika: Akaryakıta bir zam daha geliyor! Dün benzine yapılmıştı: Bu gece yarısı motorin fiyatları da değişiyor

Vahşet! Eşini ve 3 kızını, uyudukları sırada katletti

Vahşet! Eşini ve 3 kızını, uyudukları sırada katletti

Enfeksiyondan korur, tıkalı burnu açar dahası da var! Ayda 3 kez...

Enfeksiyondan korur, tıkalı burnu açar dahası da var! Ayda 3 kez...

Cüneyt Özdemir'den sert sözler: Kemal Bey emekli olmasın diye mi? Yeter, asla!

Cüneyt Özdemir'den sert sözler: Kemal Bey emekli olmasın diye mi? Yeter, asla!

Samimi görüntüler olay olmuştu! Eşinden ayrıldı

Samimi görüntüler olay olmuştu! Eşinden ayrıldı

İlginizi Çekebilir

''Tek kuruş ödemeden hayatımı yaşıyorum çünkü 'güzelim'!''

''Tek kuruş ödemeden hayatımı yaşıyorum çünkü 'güzelim'!''

Erkeklere meydan okudu! “Boşuna uğraşmayın bize tapıyorsunuz”

Erkeklere meydan okudu! “Boşuna uğraşmayın bize tapıyorsunuz”

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Kan donduran olay! Arkadaşının karnını kesip bebeğini çaldı

Kan donduran olay! Arkadaşının karnını kesip bebeğini çaldı

Aile su parkına g-string ile gitti! Tepkilerin odağına yerleşti

Aile su parkına g-string ile gitti! Tepkilerin odağına yerleşti

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.