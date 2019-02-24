HABER

Boş evde mahsur kalan kedi sütü görünce dayanamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.02.2019 12:53 | Son Güncelleme

Antalya’da boş bir evde 2 gündür mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin pencereyi açmasının ardından olay yerine getirdiği süt dolu kap sayesinde kurtarıldı.Olay, Kepez ilçesi Yeni Emek Mahallesi 2596.

Antalya’da boş bir evde 2 gündür mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin pencereyi açmasının ardından olay yerine getirdiği süt dolu kap sayesinde kurtarıldı.
Olay, Kepez ilçesi Yeni Emek Mahallesi 2596. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın zemin katındaki bir evden 2 gündür kedi sesi duyan mahalle sakinleri, evin içerisine baktıklarında küçük bir kedinin mahsur kaldığını fark etti. Kapıları kilitli olan evden kedinin kurtarılması için polis ve itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbarın ardından bölgeye gelen ekipler, evin içerisinde mahsur kalan kedi için kurtarma çalışması başlattı. İtfaiye erinin oda penceresini açmasının ardından kedinin dışarıya çıkması için içerisinde süt bulunan bir kap getirildi. Sütü gören kedi pencereye yönelerek dışarı çıktı. Oldukça korktuğu gözlenen kedi, bir yandan sütü içmeye devam etti, bir yandan da apartman sakinleri tarafından verilen yiyecekleri yedi.
Kedinin sesini iki gündür duyduğunu söyleyen Enver Can Yerlikaya, “Balkonda yatarken kedi sesini duydum. Ardından ablama haber verdim. İtfaiye gelip pencereyi açarak kurtardı” dedi.

Benim diyen yiyemez! İşte dünyadaki en acı 10 biber Benim diyen yiyemez! İşte dünyadaki en acı 10 biber
Arhavi’de yaşanan cinayetin ardından ölen şahsın ve onu silahla vuran kadının yakınları olayın şaşkınlığını yaşıyorArhavi’de yaşanan cinayetin ardından ölen şahsın ve onu silahla vuran kadının yakınları olayın şaşkınlığını yaşıyor
Otobüste uyuşturucu ile yakalanan 2 yolcuya gözaltıOtobüste uyuşturucu ile yakalanan 2 yolcuya gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Süper minisi ve dekoltesiyle olay oldu! 'Ne diyeceksiniz?'

Süper minisi ve dekoltesiyle olay oldu! 'Ne diyeceksiniz?'

Venezuela'da çatışma! Ordu ateş açtı: Ölü ve yaralılar var!

Venezuela'da çatışma! Ordu ateş açtı: Ölü ve yaralılar var!

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi

Ozan Tufan gündem oldu

Ozan Tufan gündem oldu

Sizin de başınıza gelebilir! Telefonda bu sözleri duyarsanız...

Sizin de başınıza gelebilir! Telefonda bu sözleri duyarsanız...

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Evden kaçan gençler bu halde bulundu! 'Gidin, canımız acımıyor'

Evden kaçan gençler bu halde bulundu! 'Gidin, canımız acımıyor'

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da Suriyelilerin kaldığı eve silahlı baskın!

İstanbul'da Suriyelilerin kaldığı eve silahlı baskın!

Ankara'da trafikte bıçaklı kavga kamerada

Ankara'da trafikte dehşete düşüren kavga!

Taksim'de Arap turistle otobüsçüler arasındaki kavga kamerada

Taksim'de dehşete düşüren görüntüler!

TEM Otoyolu'nda feci kaza! Taş yüklü kamyona arkadan çarptı

TEM Otoyolu'nda gece yarısı feci kaza!

5 yaşındaki zihinsel engelli çocuğa okulda şiddet iddiası

5 yaşındaki zihinsel engelli çocuğa okulda şiddet iddiası

3 kız öğrenci, bir arkadaşlarını dövüp, yerde sürükledi

3 kız öğrenci, bir arkadaşlarını dövüp, yerde sürükledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.