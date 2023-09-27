HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Boşanma aşamasındaki eşini araca zorla bindirdi, darbetti, kaza yaptı, kaçtı

Boşanma aşamasındaki eşini araca zorla bindirdi, darbetti, kaza yaptı, kaçtı

27.09.2023 22:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri’de boşanmak üzere oluğu eşi tarafından zorla araca bindirilen ve şiddete uğrayan kadın, seyir halindeki araçtan atlayarak kaçmaya çalıştı. Kadını durdurmak isterken park halindeki araca ve bir sitenin duvarına çarparak kaza yapan şüpheli şahıs ise, kadını silah kabzasıyla darbettikten sonra kaçtı.

Boşanma aşamasındaki eşini araca zorla bindirdi, darbetti, kaza yaptı, kaçtı

Edinilen bilgi ve iddiaya göre, Ü.Ç. isimli şahıs, boşanmak üzere olduğu eşi F.Ç.’yi Kocasinan ilçesine bağlı Uğurevler Mahallesi’nde zorla aracına bindirdi.

AW040291_05

Aracın içerisinde şiddet gören F.Ç., Melikgazi ilçesine bağlı Yıldırım Bezayıt Mahallesi Mustafa Şimşek Bulvarı üzerine geldiğinde, araçtan atlayarak kaçmaya çalıştı. Bu sırada F.Ç.’yi durdurmak isteyen Ü.Ç.’nin kullandığı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce park halindeki bir otomobile, ardından da sitenin bahçe duvarına çarptı.

AW040291_04

ÖNCE DÖVDÜ SONRA KAÇTI

Kazanın ardından araçtan inerek F.Ç.’yi yanındaki silahın kabzasıyla darp eden Ü.Ç. daha sonra kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, başından yara alan talihsiz kadın da ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaparken, araçta çekici ile kaldırıldı. Polis ekipleri olayın ardından kaçan şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dersane için evden çıkan Açelya sır oldu! Çantası komşu ildeki Pembe Kayalar'da bulunduDersane için evden çıkan Açelya sır oldu! Çantası komşu ildeki Pembe Kayalar'da bulundu
Pompalı tüfekli oyun acı bitti! 18 yaşındaki genç boynundan vurulduPompalı tüfekli oyun acı bitti! 18 yaşındaki genç boynundan vuruldu
İstanbul için adaylığını ilan etti!İstanbul için adaylığını ilan etti!
Anahtar Kelimeler:
kadına şiddet Kayseri

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Serveti açıklandı! 'Yaklaşık olarak..."

Serveti açıklandı! 'Yaklaşık olarak..."

Kullanıcıların gözdesi, çok satanlar listesinde ilk sırada yer alan ürünleri sizin için seçtik

Kullanıcıların gözdesi, çok satanlar listesinde ilk sırada yer alan ürünleri sizin için seçtik

Gösteri sandılar! Ölüm anını anbean izlediler

Gösteri sandılar! Ölüm anını anbean izlediler

Sevgilisinin telefonunu böyle gözetledi! "Şifre bilmeye gerek yok"

Sevgilisinin telefonunu böyle gözetledi! "Şifre bilmeye gerek yok"

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.