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Boşanma aşamasındaki eşini kaçıran sanığa 10 ay hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 23.09.2019 16:06 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi G.O.'yu (27), kaçırdığı ve cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan Aydın O.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi G.O.'yu (27), kaçırdığı ve cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan Aydın O. (32), 10 ay hapis cezasına çarptırılarak, tahliye edildi.
Olay, geçen Mart ayında merkez Kocasinan ilçesinde meydana geldi. Yozgat'ta yaşayan Aydın O., 1 yıldır boşanma aşamasında olduğu ve annesi ile yaşayan eşi G.O. ile görüşmek için Kayseri'ye geldi. Aydın O., 3 çocuğunun annesi G.O.'yu kiraladığı araçla kaçırarak, cinsel saldırıda bulundu. Ardından Yozgat'a dönen Aydın O., G.O.'nun şikayeti üzerine gözaltına alınması ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
'ZORLA ARACA BİNDİRDİ'
Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'nitelikli cinsel istismar' ve 'hürriyeti yoksun kılma' suçlarından tutuklu yargılanan Aydın O., karar duruşmasında hazır bulundu. Kiraladığı araçla giderken eşi G.O'yu tesadüfen gördüğünü ve yavaşladığını ileri süren Aydın O., "Aracı durdurdum. Biraz muhabbet ettik. Biraz kafa dağıtabileceğini söyleyerek, araca bindi. Kaplıcaya gittik. Zorla ilişkiye girmedik, kendi rızasıyla oldu. Ertesi gün de evine bıraktım" dedi.
Şikâyetçi olduğunu söyleyen G.O. ise, "Sürekli beni tehdit ediyordu. Aracıyla yanıma yaklaşıp, konuşmak istediğini söyledi. Kafamdan tutarak zorla araca bindirdi. Araçtan tüfeğini çıkarıp havaya ateş etti. İkimizi de öldüreceğini söyledi. Ardından da araçta zorla ilişkiye girdi" ifadelerini kullandı.
TAHLİYE EDİLDİ
Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Aydın O.'ya, 'hürriyeti yoksun kılma' suçundan 10 ay hapis cezası vererek, hükmün açıklamasının geriye bıraktı. Cezaevinde kaldığı süre dikkate alınarak, tahliye edilmesi kararlaştırılan Aydın O., 'nitelikli cinsel istismar' suçundan ise delil yetersizliği nedeniyle beraat etti.

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