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Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü, kayınvalidesini ağır yaraladı

11.09.2021 19:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde Hasan Kılıç (25), boşanma aşamasındaki eşi Özlem Kılıç (19) ile kayınvalidesini bıçakladı. Özlem Kılıç yaşamını yitirirken, annesi ise ağır yaralandı.

Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü, kayınvalidesini ağır yaraladı

Olay, öğleden sonra Düzce'nin Cumayeri ilçesine bağlı Büyükmelen köyünde meydana geldi.

Hasan Kılıç ve Özlem Kılıç, yaklaşık 2 yıl önce evlendi. İddiaya göre, Özlem Kılıç bir süre önce eşini terk ederek annesi Gülfidan Key'in (53) evine yerleşti ve boşanma davası açtı.

BARIŞMA TEKLİFİNİ KABUL ETMEYİNCE BIÇAKLAMAYA BAŞLADI

Hasan Kılıç, önümüzdeki hafta görülecek boşanma davası öncesi eşinin yanına giderek barışma teklif etti. Özlem Kılıç ise barışma teklifini kabul etmedi. Bunun üzerine Hasan Kılıç, mutfakta bulunan bıçağı alarak eşini bıçaklamaya başladı. Bu sırada Gülfidan Key ise kavgayı ayırmaya çalıştı. Hasan Kılıç, bu kez de Gülfidan Key'i bıçakladı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri anne ve kızını Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Aldığı 5 bıçak darbesiyle yaralanan Özlem Kılıç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağır yaralanan annesinin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olaydan sonra kaçan Hasan Kılıç'ın yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti Düzce
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