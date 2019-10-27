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Boşanma aşamasındaki eşini silahla yaralayıp, intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 27.10.2019 21:45 | Son Güncelleme

 AYDIN'da, boşanma aşamasındaki eşi S.D.'yi (50) çıkan tartışmanın ardından pompalı tüfekle vurarak bacağından yaralayan Adnan D.

Boşanma aşamasındaki eşini silahla yaralayıp, intihar etti

Bahattin ALBAYRAK/DİDİM (Aydın), (DHA)- AYDIN'da, boşanma aşamasındaki eşi S.D.'yi (50) çıkan tartışmanın ardından pompalı tüfekle vurarak bacağından yaralayan Adnan D. (56), aynı silahla kendisini de vurarak yaşamına son verdi. Yaralı S.D. hastanede tedaviye alındı.
Olay, saat 17.00 sıralarında, Didim ilçesinde Yeni Mahalle'de meydana geldi. Boşanma aşamasındaki iki çocuğunun annesi S.D. ile konuşmak isteyen Adnan D., evine geldi. S.D. konuşmayı reddedince ikili bir süre tartıştı. Evden ayrıldıktan kısa süre sonra tekrar gelen Adnan D., eşi S.D.'ye pompalı tüfekle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların başına isabet ettiği S.D. yaralanırken, ardından Adnan D. kendisini de pompalı tüfekle vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Adnan D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. S.D. ise yapılan ilk müdahalesinin ardından Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Adnan D.'nin cansız bedeni savcının incelemesinin ardından Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Adnan D.'nin cansız bedeni savcının incelemesinin ardından Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Boşanma aşamasındaki eşini silahla yaralayıp, intihar etti

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