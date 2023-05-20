Boşanma aşamasındaki eşini zorla arabaya bindirip... Uzman çavuş her yerde aranıyor! O anlar kamerada

Akılalmaz olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Arpalık Mahallesi Fatsa-Korgan kara yolunda meydana geldi. Piyade Uzman Çavuş olarak görev yapan A.Y., boşanma aşamasındaki eşi E.Y.’nin ailesi ile birlikte yaşadığı eve gitti. Ayrılmak istemediğini söyleyen A.Y. ile E.Y. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında A.Y., eşini zorla otomobile bindirerek, kaçırmaya çalıştı. Bu sırada E.Y.’nin annesi kızını belinden tutarak, engellemeye çalıştı. Eşinin direnmesi üzerine havaya ateş eden A.Y., çevredekilerin tepkisi üzerine aracına binerek uzaklaştı.

ARACIN KAZA YAPTIĞI TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine adrese sevk edilen jandarma ekipleri, A.Y.’nin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan araştırmada A.Y.’nin içerisinde bulunduğu aracın Fatsa-Kumru Karayolu Salihli Mahallesi’nde kaza yaptığı tespit edildi. A.Y.’nin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

O ANLAR KAMERADA

Bu arada A.Y.’nin eşini kaçırma teşebbüsü cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. (DHA)



