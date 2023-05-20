HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Boşanma aşamasındaki eşini zorla arabaya bindirip... Uzman çavuş her yerde aranıyor! O anlar kamerada

Boşanma aşamasındaki eşini zorla arabaya bindirip... Uzman çavuş her yerde aranıyor! O anlar kamerada

20.05.2023 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu’nun Fatsa ilçesinde dehşete düşüren bir olay meydana geldi. Piyade Uzman Çavuş A.Y., boşanma aşamasındaki eşi E.Y.’yi (20) kaçırmaya çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Uzman çavuşun yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Boşanma aşamasındaki eşini zorla arabaya bindirip... Uzman çavuş her yerde aranıyor! O anlar kamerada

Akılalmaz olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Arpalık Mahallesi Fatsa-Korgan kara yolunda meydana geldi. Piyade Uzman Çavuş olarak görev yapan A.Y., boşanma aşamasındaki eşi E.Y.’nin ailesi ile birlikte yaşadığı eve gitti. Ayrılmak istemediğini söyleyen A.Y. ile E.Y. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında A.Y., eşini zorla otomobile bindirerek, kaçırmaya çalıştı. Bu sırada E.Y.’nin annesi kızını belinden tutarak, engellemeye çalıştı. Eşinin direnmesi üzerine havaya ateş eden A.Y., çevredekilerin tepkisi üzerine aracına binerek uzaklaştı.

ARACIN KAZA YAPTIĞI TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine adrese sevk edilen jandarma ekipleri, A.Y.’nin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan araştırmada A.Y.’nin içerisinde bulunduğu aracın Fatsa-Kumru Karayolu Salihli Mahallesi’nde kaza yaptığı tespit edildi. A.Y.’nin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

45303611b751514a6c3581f365cbb287

O ANLAR KAMERADA

Bu arada A.Y.’nin eşini kaçırma teşebbüsü cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. (DHA)

753828c29114aaf0d1af887b50d045b9


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kahreden olay! 6 aylık bebek anne sütünden zehirlenerek hayatını kaybettiKahreden olay! 6 aylık bebek anne sütünden zehirlenerek hayatını kaybetti
İmamoğlu 'İtiraf ediyorum' deyip açıkladı! '3-4 puan...'İmamoğlu 'İtiraf ediyorum' deyip açıkladı! '3-4 puan...'
Kritik görüşmede konuşulanlar ortaya çıktı!Kritik görüşmede konuşulanlar ortaya çıktı!
Anahtar Kelimeler:
Uzman Çavuş Ordu Fatsa

En Çok Okunan Haberler

Usta sanatçı Nuri Sesigüzel hayatını kaybetti

Usta sanatçı Nuri Sesigüzel hayatını kaybetti

Milyonlarca çalışanın emekliliği tehlike altında olabilir!

Milyonlarca çalışanın emekliliği tehlike altında olabilir!

Kılıçdaroğlu'nun yeni başdanışmanı gündem oldu! AK Parti ile ilgili paylaşımlarını sildi

Kılıçdaroğlu'nun yeni başdanışmanı gündem oldu! AK Parti ile ilgili paylaşımlarını sildi

14 Mayıs seçimlerinin ardından Akşener ilk kez kameralar karşısına geçti

14 Mayıs seçimlerinin ardından Akşener ilk kez kameralar karşısına geçti

Sinan Oğan ve Ümit Özdağ bir araya geldi! Yeni mesajlarını bu karelerle verdiler

Sinan Oğan ve Ümit Özdağ bir araya geldi! Yeni mesajlarını bu karelerle verdiler

Münevver Karabulut'un vahşice katledildiği villa yıkıldı! Yerine...

Münevver Karabulut'un vahşice katledildiği villa yıkıldı! Yerine...

İlginizi Çekebilir

Evinin penceresinden inşaat işçilerine göğüslerini gösterdi

Evinin penceresinden inşaat işçilerine göğüslerini gösterdi

Hasta eşini öldürdüğünü itiraf etti! Sözleri herkesi şaşkına çevirdi

Hasta eşini öldürdüğünü itiraf etti! Sözleri herkesi şaşkına çevirdi

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Cinsellik itirafı çok konuşuldu! “Seks delisi zannediyorlar”

Cinsellik itirafı çok konuşuldu! “Seks delisi zannediyorlar”

Her şey normaldi! Bir anda arabadan silahıyla çıkıp polislere...

Her şey normaldi! Bir anda arabadan silahıyla çıkıp polislere...

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.