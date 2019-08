Boşanma sonrası yapılan bu 10 hata çocuğunuzun hayatına zarar verebilir

Öncelikle çocuk bir yetişkin değildir. Boşanma sebebinizi, duygularınızı, düşüncelerinizi tam olarak anlamayabilirler. Onlardan siz sorumlusunuz ve onlara her şeyin yoluna gireceğine dair bir güvenlik ve güven duygusu sağlamalısınız. Bu yüzden onlarla her şey hakkında konuşma gereğinden kaçınmalısınız. Desteğinize ihtiyaçları var ve kendilerini sizi sürekli rahatlatmak zorunda hissetmemeleri gerekiyor. Endişelerinizi ve sıkıntılarınızı arkadaşlarınızla, ailenizle veya bir uzmanla paylaşın. Çocuğunuzu problemlerinizle meşgul etmeyin.

ÇOCUĞA EŞİNİZ HAKKINDA SORULAR SORMAYIN

Çocuğunuz eşinizin evini ziyaret edip döndüğünde hiçbir sorgulama yapmayın. Eşinizle, işleriyle ve muhtemelen yeni aşklarıyla ilgili her şeyi öğrenme arzusuyla yanıyor olsanız bile, çocuğa baskı yapmayın. Kendinizi bir kaç sıradan soru ile sınırlandırın, böylece çocuğunuz toplantıları ve diğer ebeveynle olan etkileşimleri hakkında olumlu ve sakin olduğunuzu hissedecektir.

ÇOCUĞUNUZUN DURUMU ANLAMADIĞINI MI DÜŞÜNÜYORSUNUZ?

Çocuklar yaşlarından dolayı her şeyi anlayamıyorlar. Fakat onlar her şeyi görür, duyar ve fark eder. Bu nedenle, sizin ve eşinizin, onların karşısında saldırganlık ve düşmanlık olmadan davranması önemlidir. Her şeyi görüyorlar ve bu onları incitiyor. Bu nedenle, duygularınızı kontrol edemediğiniz için çocuğunuzun stresini ve acısını kötüleştirmeyin. Tüm sorunlarınızı özel olarak çözmeye çalışın.