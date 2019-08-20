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Boşanma sonrası yapılan bu 10 hata çocuğunuzun hayatına zarar verebilir

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
ANNEÇOCUK HABERLERİ  | 20.08.2019 11:55 | Son Güncelleme

Evlilikler dünyada o kadar sık sona eriyor ki, en yüksek boşanma oranı için bir Guinness Rekoru bile var. Ve bu Maldivler'e ait. Diğer ülkelerde boşama oranı çok yüksek değil, ancak hala boşanmalar üzücü olabiliyor. Ne de olsa boşanma sevginin sonu. Ancak, sevginin bitişi sonunda çiftlerin ayrılması çocuklar için stres ve travma nedeni olabiliyor. Bunun için boşanma sırasında ortaya çıkabilecek sorunları görmezden gelemeyiz.

Boşanma sonrası yapılan bu 10 hata çocuğunuzun hayatına zarar verebilir

Sizin için bu süreçte ebeveynlerin en sık yaptıkları hataları bir araya getirdik. Çünkü bazen ebeveynler, çocukların daha fazla yardım ve desteğe ihtiyaç duyduklarını unutabilirler.

BİR ÇOCUĞU YETİŞKİN OLARAK ALGILAMAK

1

Öncelikle çocuk bir yetişkin değildir. Boşanma sebebinizi, duygularınızı, düşüncelerinizi tam olarak anlamayabilirler. Onlardan siz sorumlusunuz ve onlara her şeyin yoluna gireceğine dair bir güvenlik ve güven duygusu sağlamalısınız. Bu yüzden onlarla her şey hakkında konuşma gereğinden kaçınmalısınız. Desteğinize ihtiyaçları var ve kendilerini sizi sürekli rahatlatmak zorunda hissetmemeleri gerekiyor. Endişelerinizi ve sıkıntılarınızı arkadaşlarınızla, ailenizle veya bir uzmanla paylaşın. Çocuğunuzu problemlerinizle meşgul etmeyin.

ANNE BABA ARASINDA SEÇİM YAPMAK

2

Çocuğunuzu ebeveynler arasında seçim yapmaya zorlamayın. Çocuğa birinize ihanet ediyormuş hissi vermeyin. Bu çocuk için adil değil. Bu konuda eşinizle ilgili konuşun ve bir karar verin. Bir karar verirken çocuğun görüşünü dinleyebilirsiniz, ancak hiçbir durumda bir seçim yapmak için çocuğa baskı yapmamalısınız.

FAVORİ EBEVEYN OLMAYA ÇALIŞMAYIN

3

Çocuğunuzun gözünde eşinizden daha iyi görünmeye çalışmayın. Ona zarar verebilirsiniz. Eşinizin izin vermediği tüm şeylere izin verirseniz, eşinizin oluşturduğu disiplini ihlal edersiniz. Yavaş yavaş çocuğunuz talimatlarını ve yorumlarını dinlemeden ne isterse yapmaya başlar. Bu çocuğun kişiliğini kötü şekilde etkileyebilir ve onları şımarık ve kaprisli gösterebilir. Eşinizle hangi terbiye ilkelerini uygulayacağınız konusunda bir anlaşmaya varmalısınız. Boşanma acılı bir deneyim olsa da çocucuğunuz için bunu yapmalısınız.

ÇOCUK KENDİNİ SUÇLU HİSSEDEBİLİR

4

Çocuklar, ebeveynlerinin boşanması için kendilerini suçlama eğilimindedir. Çocuk zaten stres yaşıyor ve dünyası tamamen değişiyor. Boşanmaya kendilerinin neden olduklarını düşünmeleri oldukça acı verecektir. Bu nedenle, çocuğa bu durumda suçlu olmadıklarını açıklamak önemlidir. Çocuğunuzu karşınıza alın ve onu ne kadar çok sevdiğinizi, boşanmanızın onunla bir ilgisi olmadığını açıklayın.

KENDİNİZİ DE SUÇLAMAYIN

5

Ayrıca, çocuğunuza bunun sizin bir suçunuz olmadığını açıklamalısınız. Bazen hoş olmayan anlar hayatta olur ve işler istediğimiz gibi gitmez. Boşanma bu plansız acı olaylardan biridir.

EŞİNİZ HAKKINDA OLUMSUZ DÜŞÜNMEK

6

Tabii boşanmanın nedeni olarak eski eşinize de suçlayıcı davranmamalısınız. Çocuğunuza eşinizin yanlışlarını ve hatalarını anlatmanız gerekmez. Onun hakkında kötü konuşmamaya çalışın. Çocuğunuz sadece sizin değil unutmayın. Eşiniz hakkında suçlayıcı konuşmak, eleştirmek çocuğunuzu içselleştirebilir. Ayrıca diğer ebeveynlerine karşı tutumlarını bozabilir. Siz ikiniz onun, onların ebeveynisiniz ve çocuğunuz ikinizi de seviyor, hatta tüm dezavantajlarınıza rağmen.

ÇOCUĞU ARABULUCU OLARAK KULLANMAK

7

Eşinizle konuşmadığınız zamanlarda çocuğu arabulucu olarak kullanmamalısınız. Çocuk, annenin baba, babanın anne hakkında ters düşüncelere sahip olduğunu bilmemelidir. Elinizden geleni yapın ve eşinizle kendiniz konuşun.

ÇOCUĞUN DİĞER EBEVEYNLE İLİŞKİSİNİ ENGELLEMEK

8

Çocuğunuzun diğer ebeveyni ile iletişim kurmasını yasaklamayın. Çocuğunuzun onları ziyaret etmesine izin vermeyerek, birlikte vakit geçirmelerini teşvik etmeyerek veya çocuğunuz için önemli olaylar olan etkinliklere davet etmeden eşinize zarar vermeye çalışmayın. Bu eylemlerin bir sonucu olarak, çocuk en çok acı çeker. İkinize de ihtiyaçları var ve bir ebeveynin eksikliği onlara acı verebilir. Çocuğunuzu eşiniz arasındaki ilişkiye karışmamak daha iyidir.

ÇOCUĞA EŞİNİZ HAKKINDA SORULAR SORMAYIN

9

Çocuğunuz eşinizin evini ziyaret edip döndüğünde hiçbir sorgulama yapmayın. Eşinizle, işleriyle ve muhtemelen yeni aşklarıyla ilgili her şeyi öğrenme arzusuyla yanıyor olsanız bile, çocuğa baskı yapmayın. Kendinizi bir kaç sıradan soru ile sınırlandırın, böylece çocuğunuz toplantıları ve diğer ebeveynle olan etkileşimleri hakkında olumlu ve sakin olduğunuzu hissedecektir.

ÇOCUĞUNUZUN DURUMU ANLAMADIĞINI MI DÜŞÜNÜYORSUNUZ?

10

Çocuklar yaşlarından dolayı her şeyi anlayamıyorlar. Fakat onlar her şeyi görür, duyar ve fark eder. Bu nedenle, sizin ve eşinizin, onların karşısında saldırganlık ve düşmanlık olmadan davranması önemlidir. Her şeyi görüyorlar ve bu onları incitiyor. Bu nedenle, duygularınızı kontrol edemediğiniz için çocuğunuzun stresini ve acısını kötüleştirmeyin. Tüm sorunlarınızı özel olarak çözmeye çalışın.

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