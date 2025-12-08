79 yaşındaki Dolly Parton yapay zekanın tasarladığı estetiksiz halini gören tanıyamadı

Country müziğin efsanesi Dolly Parton, estetik yaptırmasaydı nasıl görüneceğini gösteren yapay zeka çalışmasıyla gündeme bomba gibi düştü. 79 yaşındaki ünlü yıldızın simülasyon görüntüleri öyle farklı ki, görenler tanıyamıyor!

GENÇ KALMAK İÇİN YILLARDIR YAPTIRIYOR

Parton, yıllar içinde göğüs büyütme, kaş kaldırma, çene ve burun estetiği gibi işlemler yaptırdığını açıkça itiraf ediyor. Kendisi, küçük dokunuşlarla genç kalmaya çalıştığını ve abartıya kaçmadığını söylüyor.

HAYRANLARI İNANAMADI

Yapay zekanın ortaya çıkardığı fotoğraflar, Parton’un estetik yaptırmamış olsaydı bugün nasıl görüneceğini net bir şekilde gözler önüne seriyor. Sonuçlar ise hayranlarını şaşkına çevirdi.