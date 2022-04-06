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Boşanmak isteyen eşini pompalı tüfekle vurarak öldürdü

06.04.2022 02:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'ın Söke İlçesinde Nail Sedan (54), geçimsizlik nedeniyle kendisinden boşanmak isteyen 35 yıllık hayat arkadaşı Esma Sedan'ı (52) pompalı tüfekle vurdu. Ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Nail Sedan ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Boşanmak isteyen eşini pompalı tüfekle vurarak öldürdü

Olay, geçtiğimiz gün Söke'ye bağlı kırsal Çalışlı Mahallesinde meydana geldi. 35 yıllık evli ve 4 çocuk sahibi Nail Sedan ve Esma Sedan iddia göre son zamanlarda şiddetli geçimsizlik nedeniyle kavga etmeye başladı. Esma Sedan, kısa bir süre önce avukat aracılığıyla boşanma davası açtı.

POMPALI TÜFEKLE ATEŞ ETTİ

Boşanmak isteyen eşini ikna etmeye çalışan Nail Sedan ile Esma Sedan arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın ardından Nail Sedan, pompalı tüfekle eşine ateş etti. Esma Sedan vücuduna isabet eden saçmalarla yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Yaralı kadın ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak Esma Sedan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Vefat haberini alan kadının yakınları, hastanede gözyaşı döktü.

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Eşini yaralayan Nail Sedan ise tüfekle birlikte gözaltına alındı. Nail Sedan jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. (AA-DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Aydın
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