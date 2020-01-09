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  4. Bosch LIDAR konusunda iddialı

Bosch LIDAR konusunda iddialı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.01.2020 09:56 | Son Güncelleme

Bosch’un planlarında LIDAR’ı çok yüksek adetlerde üreterek maliyetini düşürmek var. Böylece pek çok otomobil üreticisine, üretmek için büyük yatırım gerektiren LIDAR sensörlerini satabilmesi mümkün olacak.

Bosch LIDAR konusunda iddialı

Laser temelli bir tür radar sistemi olan LIDAR, otomobildeki yapay zekanın, otomobilin çevresindeki ve önündeki nesneleri seçebilmesini ve bu sayede yolunu bulmasını sağlıyor. Otomobil çevresinin 3 boyutlu yüksek çözünürlüklü haritasını çıkarabilen LIDAR sensörleri sayesinde, araçların sürücüsüz olarak hareket etmesi mümkün oluyor.

LIDAR üretiminin yaygınlaşmasıyla, otonom araçları daha düşük maliyetle ürtmenin de önü açılabilecek. Otonom sürüş konusunda en ileri teknolojiye sahip olan Waymo LIDAR’ları 5000 dolar maliyetle üretebilirken, geçen sene  Luminar isimli şirket 1000 doların altına inebileceğini vurgulamıştı. Waymo’dan önce ise LIDAR sensörleri için 75 bin dolar gibi fiyatlar söz konusuydu.

Bosch’un yapacağı yatırımla, bu modülün fiyatının birkaç yüz dolara kadar düşmesi bekleniyor.

Bosch bu arada sadece LIDAR üretmiyor. LIDAR’la beraber kendi otonom sürüş teknolojisini de geliştiriyor.

Alman teknoloji devi bu platformu da isteyen otomobil üreticileriyle paylaşarak, otomobil üretiminde teknolojisiyle yer almayı planlıyor. Şu anda da Bosch’un pek çok ürünleri otomobil yedek parçası olarak kullanılıyor veya sürüş asistanı gibi teknolojilerde yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bosch LIDAR

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