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Bosch müşteri hizmetleri numarası, çağrı merkezi

05.01.2021 16:15 | Son Güncelleme:
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Bosch müşteri hizmetleri numarası, çağrı merkezi

Küçük ev aletlerinden buzdolabına kadar çok sayıda ürün çeşitliliğine sahip olan Bosch, Türkiye'nin önde gelen beyaz eşya markalarından bir tanesidir. Haliyle de geniş müşteri kitlesine sahiptir. Peki satın aldığınız veya alacağınız bir ürünle ilgili sorularınız olduğunda Bosch müşteri hizmetlerine nasıl ulaşırsınız? Bosch müşteri iletişim yöntemlerinin tümünü sizler için derledik.

Türkiye'nin birçok yerinde bulunan Bosch mağazalarından ve internet sitesinden alışveriş yapmak mümkün. Satın alma işlemlerinizle ilgili veya hali hazırda satın almış olduğunuz ürünün şikayetleriyle ilgili Bosch ile iletişime geçme ihtiyacınız doğabilir. Bu nedenle sizlere faydalı olabilecek Bosch müşteri hizmetleri iletişim numaraları ile diğer tüm iletişim yöntemlerini sıraladık.

Bosch Müşteri Hizmetleri

İhtiyaç duyduğunuzda başvuracağınız ilk iletişim yöntemlerinden birisi Bosch müşteri hizmetleri telefon hattına ulaşmaktır. Müşterilere daha kaliteli bir hizmet vermek amacıyla Bosch 444'lü numarası kurulmuştur. Bu telefon numarasını arayıp müşteri danışmanlarına bağlanarak sorularınızı iletebilirsiniz. Bosch müşteri hizmetlerinin telefon numarasına aşağıdan ulaşabilirsiniz:

Bosch müşteri hizmetleri telefon numarası: 444 6 333

Bosch çağrı merkezini arayarak aşağıdaki konularda hizmet ve destek alabilirsiniz:

  • Servis teknisyenleriyle bir ziyaret ayarlamak veya devam eden bir onarım işlemi hakkında görüşmek
  • Yedek parça ve aksesuar siparişi vermek veya devam eden bir sipariş işlemi hakkında görüşmek
  • Bir cihaz hakkında bilgi edinmek veya cihaza ait kullanım kılavuzu veya broşür talep etmek
  • Cihazınızın kullanımı ve bakımıyla ilgili destek
  • Cihazınızın garanti kaydını yaptırmak veya Bosch ek garantisi satın almak ya da bu konu hakkında görüşmek

Tüm müşteri hizmetleri işlemleri 444 6 333 numaralı telefon hattı aracılığıyla yapılır. Bu hattın dışında Bosch müşteri hizmetleri 0850'li bir numara mevcut değildir.

Bosch Şikayet Hattı

Bosch, müşterilerinin şikayetlerini birçok farklı kanal aracılığıyla toplar. Ancak özel olarak kurulmuş Bosch şikayet hattı telefon numarası mevcut değildir. Bosch marka ürün ve hizmetlerle ilgili şikayet, öneri ve görüşleriniz var ise yukarıda iletişim numarasını vermiş olduğumuz müşteri hizmetlerini arayarak iletebilirsiniz. Bunun yanında, Bosch müşteri iletişim formu üzerinden de görüş ve şikayetlerinizi kolayca gönderebilirsiniz. Bosch iletişim sayfasında tek yapmanız gereken isim, soy isim, e-mail ve telefon numarası gibi bilgilerinizi girdikten sonra mesajınızı yazmanızdır. Daha sonra mesajınız sorumlu kişiler tarafından değerlendirmeye alınacak ve ilgili müşteri temsilcisi en kısa süre içerisinde sizlere dönüş sağlayacaktır.

Bosch iletişim formuna ulaşmak için lütfen TIKLAYINIZ.

Bosch Canlı Destek Hattı

Bosch müşteri hizmetleri telefon hattı ve iletişim formu gibi yöntemlerin dışında Bosch canlı destek hattı üzerinden de yardım alabilirsiniz. Bunun için, Bosch Türkiye resmi web sitesinin sağ altında yer alan canlı destek hattına tıklayarak isim ve mail adresiniz ile beraber mesajınızı yazmanız ve "canlı desteğe başla" düğmesine tıklamanız yeterlidir. Daha sonra müşteri temsilcisi aynı pencere üzerinden sorularınızla ilgilenecektir. Hepsi bu kadar basit! Canlı destek hattı, bu yönüyle Bosch yetkililerine ulaşmanın en hızlı yöntemlerinden birisidir.

Bosch Türkiye canlı destek sayfasına bağlanmak için TIKLAYINIZ!

Bosch Genel Müdürlük Bilgileri

Bosch markası dünyanın dört bir yanında hizmet veriyor. Bosch Türkiye ve Orta Doğu Genel Müdürlük binası ise İstanbul'da yer alır. Genel müdürlükten 08:00-17:00 saatleri içerisinde hizmet alabilirsiniz. Detaylı adres ve iletişim numarasını aşağıda bulabilirsiniz:

Bosch genel müdürlük adresi: Aydınevler Mahallesi İnönü Caddesi No:20 Küçükyalı Ofispark A Blok 34854 Maltepe/ İstanbul

  • Telefon: (0216) 432 00 00
  • Faks: (0216) 432 00 84-85

Bosch Online Yardım ve Destek

Bosch'un 7 gün 24 saat ulaşabileceğiniz yardım ve destek sayfası da mevcuttur. Satın aldığınız cihazla ilgili profesyonel onarım hizmetinden, işinize yarayacak öneri ve ipuçlarına kadar tüm bilgileri buradan bulabilirsiniz. Online yardım ve destek sayfası sayesinde zaman kaybetmeden aradığınız cevaplara ulaşabilirsiniz.

Online yardım ve destek sayfasında bulabileceğiniz bazı hizmetler şunlardır:

  • Cihaz kullanım kılavuzları
  • Onarım hizmeti
  • Satın alma öncesi bilgilendirme
  • Bosch yetkili satıcı ve bayileri
  • Promosyon bilgileri
  • Bosch ek garanti hizmeti
  • Aksesuar bilgileri
  • Online satış hattı

Online yardım ve destek sayfasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Bosch Sık Sorulan Sorular

Bosch online yardım ve destek sayfasının yanı sıra, we sitesi üzerinden 7/24 olarak ulaşabileceğiniz sık sorulan sorular sekmesi de mevcuttur. Bu sayede, müşteri hizmetlerini arayarak zaman kaybetmenize gerek kalmadan kolaylıkla sorularınızın yanıtlarını bulabilirsiniz. Bu sayfada yapmanız gerekenler oldukça basit! Sık sorulan sorular sayfasına tıklayarak satın aldığınız veya ilgilendiğiniz ürünü seçerek ilerlemek ve müşterilerin en çok sorduğu sorulardan derlenen listeye ve yanıtlarına ulaşmak... Hepsi bu kadar!

Bosch sık sorulan sorular sayfasına ulaşmak için TIKLAYINIZ!

Bosch Faydalı Bilgiler Sayfası

Bosch'un aynı zamanda müşterilerinin hizmetine sunduğu faydalı bilgiler sayfası da mevcuttur. Burada buzdolabı ve derin dondurucu, fırın, ocak, davlumbaz ve aspiratör, çamaşır makinesi ve kurutucu, bulaşık makinesi, klima, ütü, süpürge gibi farklı ürün gruplarına ait detaylı bilgiler yer alır. Böylelikle ürünlerle ilgili en önemli ve en doğru bilgilere kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

Bosch faydalı bilgiler sayfası için TIKLAYINIZ!

Bosch Yetkili Servis Adres ve Numara Bilgileri

Ürün satın işlemlerinden sonra en çok ulaşılmaya çalışılan birimlerden birisi yetkili servisleridir. Neyse ki, Bosch yetkili servis iletişim yöntemi de oldukça kolay. Bosch, müşterilerine yetkili servis hizmetini hızlı ve kolay bir şekilde verebilmek amacıyla özel bir web sayfası kurmuştur. Buradan satın aldığınız ürünün online servis kaydını birkaç adımda rahatça oluşturabilirsiniz. Bununla beraber, sizlere en yakın yetkili servisi yine bu sayfa üzerinden bulabilir, detaylı adres bilgilerine de kolayca ulaşabilirsiniz. Ayrıca, temizlik ve bakım ürünleri sekmesine tıklayarak ev aletlerini uzun yıllar en iyi performansla kullanımı sağlayacak Bosch temizlik ve bakım ürünleri listeleyebilir ve satın alabilirsiniz.

Bosch servis iletişim sayfasına ulaşmak için TIKLAYINIZ!

Bosch Sosyal Medya Hesapları

Bosch müşterileri için en etkili iletişim yöntemlerinden birisi de sosyal medya hesaplarıdır. Instagram, Facebook ve Youtube sosyal medya kanalları aracılığıyla Bosch'un güncel kampanya ve ürün bilgilerine ulaşabileceğiniz gibi, burada sorularınızla ilgili yanıtlar da bulabilirsiniz. Tek yapmanız gereken bu hesapları takip etmek ve gerekli gördüğünüzde iletişim kurmaktır. Bosch resmi sosyal medya hesapları aşağıdaki gibidir:

  • Facebook: BoschHomeTurkiye
  • Instagram: boschhometurkiye
  • Youtube: BoschHomeTurkiye
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