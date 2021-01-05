Bosch müşteri hizmetleri numarası, çağrı merkezi

Türkiye'nin birçok yerinde bulunan Bosch mağazalarından ve internet sitesinden alışveriş yapmak mümkün. Satın alma işlemlerinizle ilgili veya hali hazırda satın almış olduğunuz ürünün şikayetleriyle ilgili Bosch ile iletişime geçme ihtiyacınız doğabilir. Bu nedenle sizlere faydalı olabilecek Bosch müşteri hizmetleri iletişim numaraları ile diğer tüm iletişim yöntemlerini sıraladık. Bosch Müşteri Hizmetleri İhtiyaç duyduğunuzda başvuracağınız ilk iletişim yöntemlerinden birisi Bosch müşteri hizmetleri telefon hattına ulaşmaktır. Müşterilere daha kaliteli bir hizmet vermek amacıyla Bosch 444'lü numarası kurulmuştur. Bu telefon numarasını arayıp müşteri danışmanlarına bağlanarak sorularınızı iletebilirsiniz. Bosch müşteri hizmetlerinin telefon numarasına aşağıdan ulaşabilirsiniz: Bosch müşteri hizmetleri telefon numarası: 444 6 333 Bosch çağrı merkezini arayarak aşağıdaki konularda hizmet ve destek alabilirsiniz: Servis teknisyenleriyle bir ziyaret ayarlamak veya devam eden bir onarım işlemi hakkında görüşmek

Yedek parça ve aksesuar siparişi vermek veya devam eden bir sipariş işlemi hakkında görüşmek

Bir cihaz hakkında bilgi edinmek veya cihaza ait kullanım kılavuzu veya broşür talep etmek

Cihazınızın kullanımı ve bakımıyla ilgili destek

Cihazınızın garanti kaydını yaptırmak veya Bosch ek garantisi satın almak ya da bu konu hakkında görüşmek Tüm müşteri hizmetleri işlemleri 444 6 333 numaralı telefon hattı aracılığıyla yapılır. Bu hattın dışında Bosch müşteri hizmetleri 0850'li bir numara mevcut değildir.

Bosch Şikayet Hattı Bosch, müşterilerinin şikayetlerini birçok farklı kanal aracılığıyla toplar. Ancak özel olarak kurulmuş Bosch şikayet hattı telefon numarası mevcut değildir. Bosch marka ürün ve hizmetlerle ilgili şikayet, öneri ve görüşleriniz var ise yukarıda iletişim numarasını vermiş olduğumuz müşteri hizmetlerini arayarak iletebilirsiniz. Bunun yanında, Bosch müşteri iletişim formu üzerinden de görüş ve şikayetlerinizi kolayca gönderebilirsiniz. Bosch iletişim sayfasında tek yapmanız gereken isim, soy isim, e-mail ve telefon numarası gibi bilgilerinizi girdikten sonra mesajınızı yazmanızdır. Daha sonra mesajınız sorumlu kişiler tarafından değerlendirmeye alınacak ve ilgili müşteri temsilcisi en kısa süre içerisinde sizlere dönüş sağlayacaktır. Bosch iletişim formuna ulaşmak için lütfen TIKLAYINIZ. Bosch Canlı Destek Hattı Bosch müşteri hizmetleri telefon hattı ve iletişim formu gibi yöntemlerin dışında Bosch canlı destek hattı üzerinden de yardım alabilirsiniz. Bunun için, Bosch Türkiye resmi web sitesinin sağ altında yer alan canlı destek hattına tıklayarak isim ve mail adresiniz ile beraber mesajınızı yazmanız ve "canlı desteğe başla" düğmesine tıklamanız yeterlidir. Daha sonra müşteri temsilcisi aynı pencere üzerinden sorularınızla ilgilenecektir. Hepsi bu kadar basit! Canlı destek hattı, bu yönüyle Bosch yetkililerine ulaşmanın en hızlı yöntemlerinden birisidir.

Bosch Türkiye canlı destek sayfasına bağlanmak için TIKLAYINIZ! Bosch Genel Müdürlük Bilgileri Bosch markası dünyanın dört bir yanında hizmet veriyor. Bosch Türkiye ve Orta Doğu Genel Müdürlük binası ise İstanbul'da yer alır. Genel müdürlükten 08:00-17:00 saatleri içerisinde hizmet alabilirsiniz. Detaylı adres ve iletişim numarasını aşağıda bulabilirsiniz: Bosch genel müdürlük adresi: Aydınevler Mahallesi İnönü Caddesi No:20 Küçükyalı Ofispark A Blok 34854 Maltepe/ İstanbul Telefon: (0216) 432 00 00

Faks: (0216) 432 00 84-85 Bosch Online Yardım ve Destek Bosch'un 7 gün 24 saat ulaşabileceğiniz yardım ve destek sayfası da mevcuttur. Satın aldığınız cihazla ilgili profesyonel onarım hizmetinden, işinize yarayacak öneri ve ipuçlarına kadar tüm bilgileri buradan bulabilirsiniz. Online yardım ve destek sayfası sayesinde zaman kaybetmeden aradığınız cevaplara ulaşabilirsiniz. Online yardım ve destek sayfasında bulabileceğiniz bazı hizmetler şunlardır: Cihaz kullanım kılavuzları

Onarım hizmeti

Satın alma öncesi bilgilendirme

Bosch yetkili satıcı ve bayileri

Promosyon bilgileri

Bosch ek garanti hizmeti

Aksesuar bilgileri

Online satış hattı Online yardım ve destek sayfasına ulaşmak için TIKLAYINIZ. Bosch Sık Sorulan Sorular Bosch online yardım ve destek sayfasının yanı sıra, we sitesi üzerinden 7/24 olarak ulaşabileceğiniz sık sorulan sorular sekmesi de mevcuttur. Bu sayede, müşteri hizmetlerini arayarak zaman kaybetmenize gerek kalmadan kolaylıkla sorularınızın yanıtlarını bulabilirsiniz. Bu sayfada yapmanız gerekenler oldukça basit! Sık sorulan sorular sayfasına tıklayarak satın aldığınız veya ilgilendiğiniz ürünü seçerek ilerlemek ve müşterilerin en çok sorduğu sorulardan derlenen listeye ve yanıtlarına ulaşmak... Hepsi bu kadar!