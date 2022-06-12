HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. diger
  4. Bosna Hersek, "Selçuklu'dan Saraybosna'ya Kardeşlik Köprüsü" projesi kapsamında Türk öğrencileri ağırlıyor

Bosna Hersek, "Selçuklu'dan Saraybosna'ya Kardeşlik Köprüsü" projesi kapsamında Türk öğrencileri ağırlıyor

12.06.2022 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bosna Hersek, "Selçuklu'dan Saraybosna'ya Kardeşlik Köprüsü" projesi kapsamında Türk öğrencileri ağırlıyor

SARAYBOSNA (AA) - Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Konya Selçuklu Belediyesi iş birliğinde düzenlenen "Selçuklu'dan Saraybosna'ya Kardeşlik Köprüsü" projesi kapsamında Konya'dan Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya 107 öğrenci geldi.

YEE'nin yürüttüğü Tercihim Türkçe projesi kapsamında Bosna Hersek'te Türkçe öğrenen 130 öğrenci Konya'ya giderken, Türkiye'den gelen 107 öğrenci de Bosna Hersek'te 4 gün boyunca kültürel ve sosyal etkinliklere katılacak.

Projenin Bosna Hersek ayağına ilişkin Saraybosna'da düzenlenen gala yemeğine Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, Saraybosna Kantonu Eğitim Bakanı Naida Hota Muminovic, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve Türk kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Pekyatırmacı, burada yaptığı konuşmada, Konya ve Saraybosna'da öğrencilerin eş zamanlı olarak kültürel etkinliklere katılacaklarını ifade ederek, "Projeyle birlikte Bosna Hersek ile olan ilişkilerimiz ve gönül bağımız daha da ileri seviyelere taşınmış olacak. İnşallah bu projemizi geleneksel hale getirip her yıl gerçekleştirme şerefine de nail oluruz." dedi.

Saraybosna Kantonu Eğitim Bakanlığı ve Stari Grad Belediyesinin de katkılarıyla düzenlenen proje kapsamında Bosna Hersek'e gelen öğrenciler Saraybosna, Travnik ve Mostar gibi kentlerde tarihi ve kültürel yerleri ziyaret edecek, kardeş okullarda düzenlenecek faaliyetlere katılacak.

Konya'ya giden öğrenciler ise Tropikal Kelebek Bahçesi, Kültür Vadisi Sille, Mevlana Müzesi, Konya Bilim Merkezi, 80 Binde Devri Alem Parkı ve Sille Tabiat Okulu gibi birçok yeri ziyaret edecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Halkbank'lı voleybolcular CEV Challenge Kupası şampiyonluğuna inanıyorHalkbank'lı voleybolcular CEV Challenge Kupası şampiyonluğuna inanıyor
İçişleri Bakanlığı ve Mansur Yavaş'tan Ankara açıklamasıİçişleri Bakanlığı ve Mansur Yavaş'tan Ankara açıklaması
Tarih vererek duyurdu! "Yabancılara kapatılacak"Tarih vererek duyurdu! "Yabancılara kapatılacak"

En Çok Okunan Haberler

Eşim beni bakire sanıyordu ama değildim

Eşim beni bakire sanıyordu ama değildim

4 Türk'ün hayatını kaybettiği kazayla ilgili yürek burkan detay!

4 Türk'ün hayatını kaybettiği kazayla ilgili yürek burkan detay!

Kuntz basın toplantısında küfretti!

Kuntz basın toplantısında küfretti!

Dünya bu açıklamayı konuşuyor! 'Savaş açarız'

Dünya bu açıklamayı konuşuyor! 'Savaş açarız'

Yunanistan, Türkiye sınırına hendek kazıyor!

Yunanistan, Türkiye sınırına hendek kazıyor!

Hemşirelere çirkin taciz! Cinsel organını gösterip...

Hemşirelere çirkin taciz! Cinsel organını gösterip...

İlginizi Çekebilir

Bacaklarını iki yana açtı! Cinsel organını güneşlendirdi

Bacaklarını iki yana açtı! Cinsel organını güneşlendirdi

Görüntüsünü değiştirmek istedi! Türkiye’ye geldi

Görüntüsünü değiştirmek istedi! Türkiye’ye geldi

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Uyandığında gözlerine inanamadı! “Neredeyse ölüyordum”

Uyandığında gözlerine inanamadı! “Neredeyse ölüyordum”

Sosyal medyadan eleştiri yağdı! “Çocuklarını utandırıyorsun”

Sosyal medyadan eleştiri yağdı! “Çocuklarını utandırıyorsun”

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.