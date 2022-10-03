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Bosna Hersek’te genel seçimin ilk sonuçları belli oldu! Muhalefetin ortak adayı Denis Becirovic zafer konuşması yaptı

03.10.2022 02:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bosna Hersek'te Pazar günü yapılan genel seçimin ilk sonuçlarını açıkladı. Oyların yüzde 54,73’ünün sayılmasıyla birlikte Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyeliği için en fazla oyu muhalefetin ortak adayı Denis Becirovic aldı. Zafer konuşması yapan Denis Becirovic, Bosna-Hersek'in Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyelik süreçlerinde kararlı olmaya devam edeceğinin altını çizdi. Diğer yandan ise ülkede seçime katılım oranının ise yüzde 50 olduğunu açıklandı.

Bosna Hersek’te genel seçimin ilk sonuçları belli oldu! Muhalefetin ortak adayı Denis Becirovic zafer konuşması yaptı

Bosna Hersek'teki seçimde 11 siyasi partiden oluşan muhalefet blokunun desteğini alan Sosyal Demokrat Partinin (SDP) adayı Becirovic, Hırvat üyeliğe yeniden seçilen Zeljko Komsic ile Sırp üyeliğe seçilen Zeljka Cvijanovic ile zafer konuşması yaptı. Becirovic yaptığı açıklamada, kendisine oy veren ve vermeyen herkese teşekkür ederek, "Zafer sarhoşluğunun zamanı değil. Bosna Hersek'te ihtiyaç sahibi çok sayıda insan var. Onlar için ne zaman hayat şartları düzelir o zaman kutlamak için bir sebebimiz olur." dedi.

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AB VE NATO ÜYELİĞİ VURGUSU

Bosna Hersek'in Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyelik süreçlerinde kararlı olmaya devam edeceğini söyleyen Becirovic, gelecek için çalışacağını belirtti. Demokratik Cephe (DF) ve Halk Birliği (GS) koalisyonunun adayı Komsic de sonuçlardan memnun olduğunu ifade ederek, "Seçim sonuçlarına göre Bosna Hersek'in siyaset sahnesinde bazı değişimler yaşanacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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Bağımsız Sosyal Demokratlar Birliğinin (SNSD) adayı Cvijanovic ise Banja Luka'da zaferini ilan etti.

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"SDA HALA BOSNA HERSEK'İN EN GÜÇLÜ PARTİSİ"

Konseyin Boşnak üyeliği yarışını kaybeden Demokratik Eylem Partisi (SDA) Genel Başkanı Bakir İzetbegovic de Becirovic'in zaferini kabul ettiklerini belirterek, 11 partiye karşı kaybettiğini ancak kendi oy oranını kaybetmediğini söyledi.

Parti olarak oldukça iyi bir sonuç yakalayacaklarına işaret eden İzetbegovic, "SDA hala Bosna Hersek'in en güçlü partisi. SDA hem 4 yıl önce hem 8 yıl önce yapılan seçimlerden daha çok oy aldı. Mesele 30-35 bin oy alan 11 partinin oylarını birleştirmiş olması." dedi.

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Merkez Seçim Komisyonu (CIK) tarafından açıklanan resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Bosna Hersek Federasyonunda (FBIH) oyların yüzde 54'ü sayıldı. Becirovic oyların yüzde 55'ini alırken, İzetbegovic yüzde 39 oy oranıyla rakibinden geride kaldı.

Komsic de oyların yüzde 51'ini alırken, rakibi Borjana Kristo yüzde 48'de kaldı.

CIK, ülkedeki diğer entite olan Sırp Cumhuriyeti'nde (RS) ise oyların yüzde 39'nun sayıldığını ifade ederken, Cvijanovic oyların yüzde 51'ini aldı.

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RS BAŞKANLIĞI İÇİN "BİZ KAZANDIK" AÇIKLAMASI

RS Başkanlığı için mevcut Sırp üye ve SNSD Genel Başkanı Milorad Dodik ile rakibi Demokratik İlerleme Partisi (PDP) adayı Jelena Trivic arasında "biz kazandık" yarışı yapılıyor.

SNSD, RS Başkanlığını büyük bir farkla Dodik'in kazandığını açıklarken, PDP de kendi adayları Trivic'in kazandığını belirtiyor.

SEÇİME KATILIM YÜZDE 50

Merkez Seçim Komisyonu (CIK), seçime katılımın yüzde 50 olduğunu açıkladı.

Bugünkü seçimlere 90'ı siyasi parti, 17'si bağımsız aday ve 38'i koalisyon olmak üzere 145 siyasi unsur katıldı.

Ülkede devlet düzeyindeki başkanlık konseyi ve parlamentonun yanı sıra Bosna Hersek Federasyonu (FBIH) ve Sırp Cumhuriyeti (RS) olmak üzere iki entitede ve FBIH içindeki 10 kantonda, parlamento üyeleri seçildi.

FBIH'teki seçmenler, Bosna Hersek Parlamentosu, FBIH Parlamentosu ve kanton parlamentoları için de oy kullanırken, RS'deki seçmenler, Bosna Hersek Parlamentosu, RS Başkanlığı ve Başkan Yardımcılığı ile RS Halk Meclisi için sandık başına gitti.

Devletin en üst mevkisi olan Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak ve Hırvat üyeleri, FBIH içinden, Sırp üye ise RS içinden seçilmiş oldu. (AA-İHA)

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Anahtar Kelimeler:
seçim Bosna Hersek
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