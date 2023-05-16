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Bosna Hersek ve Hırvatistan'ı sel vurdu!

16.05.2023 00:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bosna Hersek ve Hırvatistan'da şiddetli yağışlar sonucu sel meydana geldi.

Bosna Hersek ve Hırvatistan'ı sel vurdu!

Bosna Hersek Federasyonu Sivil Koruma Dairesinden yapılan açıklamada, ülkenin kuzeybatısındaki Krajina bölgesinde dün akşam başlayan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastığı, Una ve Sana nehirlerindeki su seviyesinin kritik düzeye ulaştığı bildirildi.

Bihac'taki Kulen Vakuf bölgesinde çok sayıda evi su bastığı belirtilen açıklamada, ülkenin diğer bölgelerinde de sel tehlikesinin bulunduğu kaydedildi.

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Bosna Hersek Federasyonu Meteoroloji Enstitüsü, yağışların ülke genelinde perşembeye kadar devam edeceği uyarısında bulundu.

Öte yandan Sanski Most şehri, selin ardından doğal afet bölgesi ilan edildi.

HIRVATİSTAN ORDUSUNUN 300 MENSUBU SEL BÖLGESİNDE

Hırvatistan'da şiddetli yağış Zadar bölgesini etkiledi, kentteki yolların birçoğu su altında kaldı.

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Obrovac ve Gracac beldelerinde de yağışlar nedeniyle sel meydana geldiği ve bölgeye itfaiye ekipleri ve tahliye botlarının gönderildiği belirtildi.

Ordu, 300 personelin selle mücadele için bölgede olduğunu bildirdi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Bosna Hersek Hırvatistan

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