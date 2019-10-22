Bosna Hersek'in yeni büyükelçilik binasının açılışı yapıldı

Bosna Hersek Dışişleri Bakanı İgor Crnadak, "Türkiye, Bosna Hersek'in ve bölgenin çok önemli bir ortağı. Eminim ki yeni elçilik binasının açılışı, hem Bosna Hersek hem de Türk halkı için birçok iyi çalışmaya vesile olacak." dedi.

Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçiliğinin Paris Caddesi'ndeki yeni binasının açılışı yapıldı. Açılış törenine, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Crnadak, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Bakir Sadoviç'in yanı sıra çok sayıda diplomatik misyon temsilcisi ve davetli katıldı.

Crnadak, burada yaptığı konuşmada, ülkesi ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin önemine dikkati çekerek, "Türkiye, Bosna Hersek'in ve bölgenin çok önemli bir ortağı. Eminim ki yeni elçilik binasının açılışı, hem Bosna Hersek hem de Türk halkı için birçok iyi çalışmaya vesile olacak." dedi.

Türkiye'nin daima Bosna Hersek'i desteklediğinin altını çizen Crnadak, iki ülkenin ekonomi ve ticaret alanlarında ilerleme kaydedebilmek için birlikte çalışması gerektiğine dikkati çekti.