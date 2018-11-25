Komsic de Bosna Hersek'in 1943'te demokrasi ve medeniyet değerlerine sahip olduğunu belirterek, "Faşizme karşı bazen silahla bazen de siyasi mücadele veririz. Mücadelenin sonuna geldik derken faşizm başka bir yerden ortaya çıkar. Dolayısıyla bu mücadele hiç bitmez." diye konuştu.

Dzaferovic, burada yaptığı konuşmada, "Devlet Günü"nün Bosna Hersek tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, "ZAVNOBİH'in 75 yıl önceki ilk oturumunda Bosna Hersek'in toprak bütünlüğü ve egemenliği korundu. Halkın eşitliği vurgulandı." dedi.

Devlet Günü'nün 75. yılı kapsamında Saraybosna'da 2. Dünya Savaşı'nda hayatını kaybedenler anısına yaptırılan "Sönmeyen Ateş Anıtı"nda gerçekleştirilen törene, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic, Konseyin Hırvat üyesi Zeljko Komsic ve Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdic'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili katıldı.

Başkent Saraybosna'da Kovaçi Şehitliği'nde de "Devlet Günü" vesilesiyle tören düzenlenirken, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin ev sahipliğinde resepsiyon verilecek.

Ülke genelinde törenlerle kutlanan "Devlet Günü" kapsamında Bosna Hersek'teki iki entiteden biri Sırp Cumhuriyeti'nde (RS) her yıl olduğu gibi bu yıl da tören yapılmadı.

Bosna Hersek'te Devlet Günü, 25 Kasım 1943'te Mrkonjic Grad şehrinde düzenlenen ZAVNOBİH'in ilk oturumundan bugüne kutlanıyor. Oturumda Bosna Hersek'in ulus olma hakkını tekrar kazanması sağlanmış, bin yıllık tarihi sınırları korunmuş ve eski Yugoslavya bünyesindeki 6 eşit cumhuriyetten biri olması güvence altına alınmıştı.

