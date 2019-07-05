HABER

Bosna Hersek'te "Fetih Şenlikleri" düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2019 18:11 | Son Güncelleme

Fatih Sultan Mehmed'in 1463'te Bosna Hersek'i fethi sırasında batıda ulaştığı en uç nokta olan Sanski Most şehrinde askerlerine cuma namazı kıldırdığı Musalla mevkiinde "Fetih Şenlikleri" yapıldı

SANSKİ MOST (AA) - Osmanlı padişahlarından Fatih Sultan Mehmed'in 1463'te Bosna Hersek'i fethi sırasında batıda ulaştığı en uç nokta olan Sanski Most şehrinde askerlerine cuma namazı kıldırdığı Musalla mevkiinde geleneksel "Fetih Şenlikleri" düzenlendi.

Bosna Hersek İslam Birliği (Diyanet İşleri) tarafından, Osmanlı askerlerinin cuma namazı kıldığı Donji Kamengrad kasabasında düzenlenen programa, Bosnalılar yoğun ilgi gösterdi.

Şenliklere süslenmiş at arabalarıyla gelen ve ellerinde Bosna Hersek ile Türkiye bayraklarının yanı sıra İslam'ı simgeleyen ay-yıldızlı yeşil bayraklar taşıyan katılımcılar, geleneksel giysileri ve fesleriyle renkli görüntüler oluşturdu. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerle başlayan program, Musalla'da kılınan cuma namazıyla sona erdi.

Şenliklerin organizatörü Mirza Zeric, etkinliğin Boşnak halkının İslam ile ilk temasının sembollerinden biri olduğunu vurgulayarak "1463'te hakimiyeti altına girdiğimiz Osmanlı Devleti, bu topraklarda barış, güven ve gelecek vadediyordu. Sanski Mostlu Müslümanlar, yaklaşık 600 yıldır fethi kutluyor." dedi.

Etkinliğe katılan Gorazde Müftüsü Remzija Pitic de fetih şenlikleri geleneğine sahip çıkılması gerektiğini aktararak "Daha güzel bir şekilde teşkilatlanmış toplumların bizim gibi neredeyse altı asırdır devam eden gelenekleri olsa bununla gurur duyarlardı." diye konuştu.

Una-Sana Kantonu Başbakanı Mustafa Ruznic ise asırlar önce Fatih Sultan Mehmed'in askerleriyle birlikte cuma namazı kıldığı bu yerde toplanmanın gurur verici olduğunu söyledi.

1-5 Temmuz'da düzenlenen Fetih Şenlikleri kapsamında önceki gün ilahi konseri, dün de Türkiye, İran ve Bosna Hersek'ten hafızların katılımıyla Kur'an Gecesi düzenlendi.

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Akdeniz'de korkutan deprem!Akdeniz'de korkutan deprem!
912 ünite kan bağışı ile Türkiye rekoru912 ünite kan bağışı ile Türkiye rekoru
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bosna hersek Fatih Sultan Mehmet "Fetih Şenlikleri" Sanski Most

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na ziyaret

Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na ziyaret

Mansur Yavaş'tan dikkat çeken genelge: Yasakladı

Mansur Yavaş'tan dikkat çeken genelge: Yasakladı

Mayolu poz! '18'liklere taş çıkartırım'

Mayolu poz! '18'liklere taş çıkartırım'

İşte Yusuf Yazıcı'nın yeni adresi

İşte Yusuf Yazıcı'nın yeni adresi

Hatay'daki patlamayla ilgili korkunç detay!

Hatay'daki patlamayla ilgili korkunç detay!

'Tosuncuk'un yeni görüntüleri ortaya çıktı

'Tosuncuk'un yeni görüntüleri ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

En güzel resimli Cuma mesajları

En güzel resimli Cuma mesajları

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Peş peşe FETÖ operasyonları! Gözaltılar var

Peş peşe FETÖ operasyonları! Gözaltılar var

İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ında operasyon

İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ında operasyon

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akdeniz'de 4.7 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Akdeniz'de korkutan deprem!

25 çocuğu istismar eden öğretmen için karar verildi! Aileler sinir krizi geçirdi

25 çocuğu istismar eden öğretmen için karar verildi! Aileler sinir krizi geçirdi

Boğaziçi Üniversitesi'nde protestolu mezuniyet

Boğaziçi'nde protestolu mezuniyet

Kağıthane'de PTT şubesi soyuldu

PTT şubesi soyuldu! Çok sayıda polis sevk edildi

Sarar ailesinin soyulması soruşturmasında flaş gelişme

Sarar ailesinin soyulması soruşturmasında flaş gelişme

İYİ Partili Ağıralioğlu'dan HDP açıklaması

HDP'nin o sözlerine İYİ Parti'den yanıt!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.