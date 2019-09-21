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Bosna Hersek'te İslam Birliği Başkanlığı için adaylar belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 15:00 | Son Güncelleme

Birliğin mevcut başkanı Husein Kavazovic'in de yer aldığı aday listesinde, Mostar Müftüsü Salem Dedovic ile Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin müftüsü ve eski meşihat başkanı Muamer Zukorlic bulunuyor

SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek İslam Birliğinin (Diyanet İşleri), başkent Saraybosna'da düzenlenen meclis oturumunda, birliğin yeni başkan adayları belirlendi.

Oturumun ardından yapılan açıklamada, ekimde yapılması planlanan İslam Birliği Başkanı (reis-ul ulema) seçimlerinde 3 adayın yarışacağı belirtildi.

Bosna Hersek İslam Birliğinin mevcut başkanı Husein Kavazovic'in de yer aldığı aday listesinde, Mostar Müftüsü Salem Dedovic ile Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin müftüsü ve eski meşihat başkanı Muamer Zukorlic bulunuyor.

Bosna Hersek İslam Birliği Meclis Sekreteri Faruk Hasimovic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birliğin ağustosta düzenlenen oturumunda, söz konusu seçim için özel bir komisyon oluşturduğunu ifade etti.

Öte yandan daha önce aday olacağını açıklayan mevcut başkan yardımcısı Husein Smajic'in adaylıktan vazgeçtiği bildirildi.

Ekimde yapılacak seçimle 3 aday arasından belirlenecek isim, 7 yıl bu görevde kalacak.

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