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Bosna Hersek'te "Şehitler Günü"

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2019 14:28 | Son Güncelleme

Ülkede 1992-1995 yıllarındaki savaşın ardından Bosna Hersek İslam Birliğince Ramazan Bayramı'nın ikinci günü olarak ilan edilen "Şehitler Günü" kapsamında başkent Saraybosna'daki Kovaçi Şehit Mezarlığı'nda tören düzenlendi

Bosna Hersek'te "Şehitler Günü" kapsamında başkent Saraybosna'da tören yapıldı.

Bosna Hersek'te 1992-1995 yıllarında yaşanan savaşın ardından İslam Birliği tarafından Ramazan Bayramı'nın ikinci günü olarak ilan edilen "Şehitler Günü" kapsamında, Saraybosna'daki Kovaçi Şehit Mezarlığı'nda bağımsız Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegoviç ve tüm şehitler için dua edildi.

Şehitlikteki törene Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi Sefik Dzaferovic ve İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic'in yanı sıra çok sayıda şehit yakını katıldı.

Dzaferovic, burada yaptığı açıklamada, Bosna Hersek'in bugün var olmasında şehitlerin önemli rol oynadığına işaret ederek, "Onların bize miras bıraktığı demokratik Bosna Hersek için sonsuza kadar mücadele etmeyi sürdüreceğiz." dedi.

Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri Başimamı Nesib Hadzic de Bosna Hersek'te yaşanan savaşın unutulmaması gerektiğini belirterek, "Buradaki şehit mezarlığında şehitlerimizi her zaman anacağımız ve onları unutmayacağımız mesajını vermek isterim." diye konuştu.

Şehit yakını Seco Tarajiha, kardeşinin 1992'de şehit olduğunu ifade ederek, her bayramda başta kardeşi olmak üzere tüm şehitler için dua ettiğini söyledi.

"Şehitler Günü" kapsamında, Saraybosna'daki Gençlik Ağı tarafından Savaşta Öldürülen Çocuklar Anıtı'ndan şehit mezarlığına yürüyüş düzenlenirken, ülke genelinde de törenler yapıldı.

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bosna hersek Ramazan Bayramı Şehitler Günü

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