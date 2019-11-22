HABER

Bosna Hersek'teki Vucjak Kampı başka bölgeye taşınacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 21:06 | Son Güncelleme

IFRC Başkan Yardımcısı ve Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık: - "En geç iki ya da üç hafta içinde bu kampı (Vucjak) kapatıp daha uygun bir bölgeye taşınmasını sağlayacağız"

SARAYBOSNA (AA) - Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri Federasyonu (IFRC) Başkan Yardımcısı ve Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Bosna Hersek'in Hırvatistan sınırında bulunan ve yüzlerce düzensiz göçmenin kötü koşullarda yaşadığı Vucjak Kampı'nın daha uygun bir bölgeye taşınacağını söyledi.

Bosna Hersek'e iki günlük ziyaret gerçekleştiren Kınık, başkent Saraybosna'da Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic ve Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç'un yanı sıra Avrupa Birliği (AB), BM ve Kızılhaç yetkilileri ile görüştü.

Temaslarının ardından AA muhabirine değerlendirmede bulunana Kınık, dün Vucjak Kampı'nı ziyaret ettiğini belirterek, "Una -Sana Kantonu'ndaki Vucjak Kampı, ne insani yardım aktörlerine ne de Bosna Hersek'e yakışıyor." dedi.

Çadır kampın bulunduğu bölgenin bir geçiş bölgesi olduğunu aktaran Kınık, "İnsanlar sokaklarda, boş binalarda, fabrikalarda yaşıyor. Fırsatını bulduğu zaman da Hırvatistan'a geçmeye gayret ediyorlar. Polis, bu insanları sokaklarda bulduğunda Vucjak Kampı'na getiriyor." diye konuştu.

Kınık, Vucjak Kampı'nın aslında sahipsiz olduğunu belirterek, kampta Türk Kızılay çadırları ve Kızılhaç gönüllüleri olsa da bu yardımların mecburen yürütüldüğünü kaydetti.

Yetkililerle görüşüp anlaştıklarını aktaran Kınık, "En geç iki ya da üç hafta içinde bu kampı kapatıp daha uygun bir bölgeye taşınmasını sağlayacağız." dedi.

Kınık, göç krizinin Avrupa'nın tamamını etkilediğini belirterek, "Bu sadece Hırvatistan'a ya da Bosna Hersek'e yüklenebilecek bir yük değil. Bu büyük krizin küresel anlamda ele alınması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

- Sınırlardaki kötü davranışlara dikkati çekti

Temaslarında bu bölgedeki göçmenlerin karşılaştığı kötü davranışları, işkenceleri, polislerin ve güç kullanan unsurların yaptığı ihlalleri de anlattıklarını söyleyen Kınık, bunların takipçisi olacaklarını ifade etti.

Kınık, özellikle Hırvatistan tarafındaki büyük sıkıntıların artık gizlenemez boyutta olduğunu vurgulayarak, bu çerçevede insan hakkı ihlalleri konusunu da gündeme getirdiklerini söyledi.

Düzensiz göçmenler arasında tek başına seyahat eden çocukların da olduğuna dikkati çeken Kınık, "Bunların korunması konusunda ayrı bir çalışma yürütülmesi gerektiğini ifade ettik. Bizim de bu anlamda destek olacağımızı söyledik." dedi.

Kınık, Türk Kızılay olarak da bölgeye yükün hafifletilmesi açısından insani yardım gönderdiklerini dile getirerek, yardımların en kısa zamanda ihtiyaç sahibi bölgelere ulaştırılacağını sözlerine ekledi.

PARTNERŞeyma Subaşı ile sevgilisi Guido Senia el eleŞeyma Subaşı ile sevgilisi Guido Senia el ele
İstanbul'da "2. Adıyaman Tanıtım Günleri" başladıİstanbul'da "2. Adıyaman Tanıtım Günleri" başladı
33 ilde dev operasyon! 27 kilogram ele geçirildi33 ilde dev operasyon! 27 kilogram ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bosna hersek göçmen kamp Kerem Kınık Türk Kızılay Vucjak

En Çok Okunan Haberler

Harika Avcı'nın zor günleri! Paraya para demiyordu...

Harika Avcı'nın zor günleri! Paraya para demiyordu...

Erdoğan'dan 'Külliye'ye giden CHP'li' iddiası hakkında açıklama

Erdoğan'dan 'Külliye'ye giden CHP'li' iddiası hakkında açıklama

Af yasasında flaş gelişme! 130 bin kişi serbest kalacak...

Af yasasında flaş gelişme! 130 bin kişi serbest kalacak...

Bakan Soylu 'Daha yeni yakaladık' dedi ve duyurdu

Bakan Soylu 'Daha yeni yakaladık' dedi ve duyurdu

Bakan Selçuk açıkladı! Asgari ücrette ilk tarih belli oldu

Bakan Selçuk açıkladı! Asgari ücrette ilk tarih belli oldu

Soğukkanlılıkla anlattı! 600 liraya birlikte olduktan sonra...

Soğukkanlılıkla anlattı! 600 liraya birlikte olduktan sonra...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Hazırlıklı olun! Yağışlar geliyor...

Hazırlıklı olun! Yağışlar geliyor...

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
EGM: 33 ilde, 27 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

33 ilde dev operasyon! 27 kilogram ele geçirildi

Hayat kurtaran hamle! 'Biraz ağrım var ama olsun 3 can kurtardım'

Hayat kurtaran hamle! Dikkati faciayı önledi

İstanbul'da trafik kilit! Durma noktasına geldi

Dikkat: İstanbul'da trafik kilit

Mersin'de, çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu

Çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu!

Nehirdeki ölü balıkları çuval ve kasalarla evlerine götürdüler

Ölü balıklar tedirgin etmişti! Çuval ve kasalarla evlerine götürdüler

Son dakika! Yalova'da 3, 6 büyüklüğünde deprem

Yalova'da korkutan deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.