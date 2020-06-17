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Boston Dynamics onay verdi: Robot köpek Spot satışa çıkıyor! İşte fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 17.06.2020 09:26 | Son Güncelleme

Robot köpek Spot artık satışa çıkıyor. Daha önce çoban köpeği bile olan Spot, Boston Dynamics'in açıklamasına göre genel satışa sunulacak. Peki Spot'un fiyatı ne kadar?

Boston Dynamics onay verdi: Robot köpek Spot satışa çıkıyor! İşte fiyatı

Boston Dynamics Spot ile çalışmalarını uzun zamandır sürdürüyor. Yıllarca yapılan geliştirmelerin bir ürünü olan Spot, paylaşılan videolarla da bize bu zamana kadarki en iyi robot köpek olduğunu kanıtladı. Hatta bunu kanıtlamak için çoban köpeği bile oldu. Çeşitli görevlerde kullanılabilecek olan Spot, Boston Dynamics'e göre gelişimini artık tamamladı. Zira o artık yeni sahiplerini bekliyor.

ROBOT KÖPEK SPOT SATIŞA SUNULUYOR

Boston Dynamics, bir süredir bazı firmalar tarafından test edilen robot köpek Spot'un satışa sunulmasına onay verdi. Şirket yaptığı bir açıklama ile Spot'un genel satışa sunulacağını duyurdu. Yani çok yakın bir zamanda raflarda robot köpek Spot ile karşılaşma olasılığımız var. Ancak onu her birimizin satın alması fiyatı nedeniyle oldukça zor gözüküyor.

SPOT FİYATI İLE DUDAK UÇUKLATIYOR

Spot robot köpeği, Boston Dynamics'in resmi sitesinde 74 bin 500 dolardan (yaklaşık 510 bin TL) alıcı bulacak. Bu fiyata Spot'un dışında iki batarya, şarj cihazı, tablet kontrolcü, robot kutusu ve Spot API'leri için Oython istemci paketleri de dahil.

Spot fiyatı

Önümüzdeki günlerde büyük firmaların birer Spot satın alıp, robot köpeklere çeşitli görevler vermelerine kesin gözüyle bakılıyor.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
O kadar para vereceğime köpek beslerim daha iyi. tamir sorunu yok, sahibinin kadrini kıymetini bilir...
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