Boston Dynamics onay verdi: Robot köpek Spot satışa çıkıyor! İşte fiyatı

Boston Dynamics Spot ile çalışmalarını uzun zamandır sürdürüyor. Yıllarca yapılan geliştirmelerin bir ürünü olan Spot, paylaşılan videolarla da bize bu zamana kadarki en iyi robot köpek olduğunu kanıtladı. Hatta bunu kanıtlamak için çoban köpeği bile oldu. Çeşitli görevlerde kullanılabilecek olan Spot, Boston Dynamics'e göre gelişimini artık tamamladı. Zira o artık yeni sahiplerini bekliyor.

ROBOT KÖPEK SPOT SATIŞA SUNULUYOR

Boston Dynamics, bir süredir bazı firmalar tarafından test edilen robot köpek Spot'un satışa sunulmasına onay verdi. Şirket yaptığı bir açıklama ile Spot'un genel satışa sunulacağını duyurdu. Yani çok yakın bir zamanda raflarda robot köpek Spot ile karşılaşma olasılığımız var. Ancak onu her birimizin satın alması fiyatı nedeniyle oldukça zor gözüküyor.

SPOT FİYATI İLE DUDAK UÇUKLATIYOR

Spot robot köpeği, Boston Dynamics'in resmi sitesinde 74 bin 500 dolardan (yaklaşık 510 bin TL) alıcı bulacak. Bu fiyata Spot'un dışında iki batarya, şarj cihazı, tablet kontrolcü, robot kutusu ve Spot API'leri için Oython istemci paketleri de dahil.

Önümüzdeki günlerde büyük firmaların birer Spot satın alıp, robot köpeklere çeşitli görevler vermelerine kesin gözüyle bakılıyor.

