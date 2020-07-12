Botan Çayı Beğendik Köprüsü açıldı mı? Botan Köprüsü nerede?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı törenle hizmete açılan 450 metre uzunluk, 165 metre yükseklikle Türkiye'nin en yüksek köprüsü sayesinde, Van ile Siirt-Pervari arasındaki seyahat süresi 5 saatten 2 saate düştü.

BOTAN KÖPRÜSÜ AÇILDI MI?

Botan Köprüsü, 11 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantı ile katıldığı törenle hizmete açıldı.

BOTAN KÖPRÜSÜ NEREDE?

Botan köprüsü, Van-Tatvan-Bitlis ile Siirt-Mardin-Batman hattını birbirine bağlayan Türkiye'nin en yüksek köprüsüdür.

Törende konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Açılışını yapmakta olduğumuz Beğendik Köprüsü ve Küçüksu Hizan Pervari yollarımızın ülkemize hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum.

Köprümüzün ve yollarımızın yapıldığı yer ülkemizin en zorlu coğrafyalarından biridir. Böyle bir coğrafyada yol yapmanın da köprü inşa etmenin de sıkıntısını en iyi projelendirip inşa edenler bilir. Mücadeleden kaçmak yerine tabiatın zorluklarının üstesinden gelmeyi tercih ettik.

Türkiye'nin karayol uzunluğu 6 bin 100 kilometreydi biz bu karayol uzunluğunu 27 bin 300 kilometreye uzattık. Bununla da kalmadık, böylece 72 kilometrelik bir yol ve güzergahında yer alan 165 metrelik Beğendik Köprümüz inşa edildi. Yapımı uzun sürmüş olsa da şehirlerimizi birbirine bağlayan bu mevcut projeyi tamamladık.