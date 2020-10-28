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Botoks etkisi yaratarak 5 yaş gençleştiriyor! Bal, zeytinyağı...

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Mutfağımızda bulunan bal, gerçek bir güzellik iksiridir... Cilt sorunlarının üstesinden gelen organik bal sivilce tedavisinden nemlendirmeye, cilt lekelerinden kırışıklık önlemeye kadar etkili.

Botoks etkisi yaratarak 5 yaş gençleştiriyor! Bal, zeytinyağı...

Şifalı bir yiyecek olan balı artık yüzünüze de sürebilirsiniz. Vücudu içten dışa korumaya yardımcı olan bu mucize besin, şaşırtıcı birçok etkiye sahip. İşte yüzünüze düzenli olarak bal sürmenin faydaları...

Cildi nemlendirme konusunda son derece etkili olan bal, hem gözenekleri temizler hem de nemli tutar. Bunun için 2 yemek kaşığı balı bir yemek kaşığı karbonat ile karıştırın. Temiz cildinize masaj yaparak uygulayın. Birkaç dakika sonra cildinizi durulayın.

YAŞLANMA BELİRTİLERİNİ AZALTIR

Balda bulunan probiyotikler ve antioksidanlar cildi besleyerek dolgunlaştırır. Cilde elastikiyet sağlar ve böylelikle yaşlılık belirtileri minimuma indirir. Bir kaşık bal ve bir kaşık zeytinyağını karıştırın. Temiz cildinize sürün ve 10 dakika sonra yıkayın. Bu ikili aynı zamanda geçmek bilmeyen yara ve sivilce izlerinin tedavilerinde de kullanılmaktadır.

ÖLÜ DERİ HÜCRELERİNİ YOK EDİYOR

Balın peeling özelliği ciltteki ölü derinin ortadan kalkmasını sağlar. Ölü cilt hücrelerini yok eden bal, cildin daha parlak ve canlı gözükmesine yardımcı olur. Işıltılı bir cilt tonuna kavuşmak için 2 günde bir cildinize bal maskesini yapmayı ihmal etmeyin.

Cilt bakımının yanı sıra bal, doğal bir dudak balsamıdır. Özellikle kış aylarında kuruyup çatlayan dudaklarınızı nemlendirmek için bal kullanabilirsiniz. Günde 3, 4 defa dudaklarınıza sürerek hem UV ışınlarından koruyun hem de dudak çatlamalarının önüne geçin.


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