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Botoks sonrası ölen Kübra Boyraz'la ilgili koronavirüs iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2020 15:39 | Son Güncelleme

İstanbul'da, bir çocuk annesi 38 yaşındaki Kübra Boyraz'ın (38), Beylikdüzü’nde güzellik merkezinde botoks yaptırdıktan sonra hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturmada, şüpheli ve avukatının ifadeleri ortaya çıktı. İfadelerde geçen koronavirüs iddiası ise dikkat çekti

Botoks sonrası ölen Kübra Boyraz'la ilgili koronavirüs iddiası

Edinilen bilgilere göre, tutuklu Dr. Öner Özsoyeri’nin Kübra Boyraz’a dolgu yaptığını ileri sürdüğü diğer tutuklu estetik merkezi yetkilisi Erdal Doğru, “Savcılık aşamasında vermiş olduğum ifadem doğrudur, aynen tekrar ederim. Ben maktüle herhangi bir tıbbi işlem yapmadım, ben hiçbir şekilde cerrahi müdahalede yapmamaktayım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum, tutuklama talebinin reddine karar verilsin” dedi.

AVUKATINDAN KORONAVİRÜSTEN ÖLÜM İHTİMALİ İDDİASI

Erdal Doğru’nun avukatının ise, müvekkilinin emniyete giderek teslim olduğunu, kaçma girişimi olmadığını belirterek şunları söylediği öğrenildi:

“Maktül şahsın daha öncesinde entübe olmasından dolayı koronavirüs sebebiyle ölmüş olma ihtimali mevcuttur. Ayrıca maktülün tedavi amacıyla götürülmüş olduğu hastanede, yapılan muayene ve yanlış tedavi neticesinde de ölmüş olma durumu gündeme gelebilir. Bu hususlar henüz tespit edilememiştir. Müvekkilimin suçlanmasını gerektirir herhangi bir illiyet bağı bulunmamaktadır.”

GÜZELLİK MERKEZİNİN ÇALIŞMA KAYDI YOK

Büyükçekmece 3. Sulh Ceza Hakimliğinin tutuklama kararında, İlçe Sağlık Müdürlüğünden gönderilen yazıda güzellik merkezinin çalışma kaydı olmadığını bildirildi. Kararda Erdal Doğru’nun “taksirle ölüme neden olma” suçunu işlediğine ilişkin kuvvetli suç şüphesi oluşturacak somut deliller olduğuna yer verildi.

(DHA)

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