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  4. Botoks sonrası ölüm iddiasıyla ilgili yeni gelişme! Yeniden gözaltına alındılar

Botoks sonrası ölüm iddiasıyla ilgili yeni gelişme! Yeniden gözaltına alındılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2020 13:31 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Beylikdüzü'nde botoks sonrası ölüm iddiasına ilişkin soruşturmada savcılık 5 şüpheli hakkında yeniden gözaltı kararı verdi. Şüphelilerden 2'sinin İzmir’in Menemen ilçesinde yakalandığı bildirildi.

Botoks sonrası ölüm iddiasıyla ilgili yeni gelişme! Yeniden gözaltına alındılar

İstanbul Beylikdüzü’nde 38 yaşındaki Kübra Boyraz’a botoks yapmak suretiyle ölümüne sebep olan 5 şüpheliye yönelik Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada ortaya çıkan yeni delil ve ifadeler üzerine 5 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında aranan zanlılardan 2'sinin İzmir’in Menemen ilçesinde polis tarafından yakalandığı kaydedildi.

3 KİŞİNİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA DEVAM EDİYOR

Aralarında operasyonu gerçekleştiren doktor Öner Ö.’nün de olduğu 3 firarinin yakalanması için operasyonun sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

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