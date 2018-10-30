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Botoks yaptıran kocasını 'Azdın sen' deyip dövdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 07:15 | Son Güncelleme

İstanbul Zeytinburnu'nda özel bir hastanede hemşire olarak çalışan 33 yaşındaki Emine A., aynı hastanede çalışan kocası Hasan A. kendisinden habersiz yüzüne botoks yaptırınca eşini darp etti.

Botoks yaptıran kocasını 'Azdın sen' deyip dövdü

İstanbul'da, kocasının yüzüne botoks yaptırdığını fark eden genç kadın, eşini darp etti. Zeytinburnu'nda özel bir hastanede amir olarak çalışan Hasan A. (40), aynı hastanede hemşire olarak görev yapan Emine A. (33) ile evliydi.

Kocasının kendisinden habersiz, botoks yaptırdığını gören Emine A., tepki gösterdi. Tartışma sırasında genç kadın kocasını darp etti ve "40 yaşından sonra azdın. İb... mi olacaksın başımıza" şeklinde hakaret içerikli sözler sarf etti. Hastaneden darp raporu alan Hasan A., eşinden şikâyetçi oldu.

Sabah'ta yer alan habere göre, kadının olayla ilgili ifadesine başvuruldu. Emine A., yaşanan tartışmayı doğruladı. İstanbul Ailenin Korunması Bürosu tarafından yürütülen soruşturma sonunda genç kadın hakkında, "Eşe karşı yaralama ve hakaret" suçlarından dava açıldı. Dava, Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

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Anahtar Kelimeler:
Zeytinburnu botoks

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