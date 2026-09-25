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Hasat Dolunayı için geri sayım başladı! Bu 4 burcun hayatında taşlar yerinden oynayacak

Eylül ayının son günlerinde gökyüzünde dikkat çekici bir dolunay gerçekleşiyor. 26 Eylül 2026'da Koç burcunda meydana gelecek dolunay, astrolojik yorumlarda cesaret, bireysellik, ilişkiler ve “Ben ne istiyorum?” sorusuyla ilişkilendiriliyor. Sonbahar ekinoksuna en yakın dolunay olması nedeniyle bu yıl aynı zamanda Hasat Dolunayı adını taşıyor.

Hasat Dolunayı için geri sayım başladı! Bu 4 burcun hayatında taşlar yerinden oynayacak
Gökçen Kökden

2026 Eylül dolunayı 26 Eylül Cumartesi günü gerçekleşecek. Astronomik olarak dolunayın kesinleştiği an 16:49 UTC civarı; bu da Türkiye saatiyle yaklaşık 19:49'a denk geliyor. Ay bu sırada Koç burcunun yaklaşık 3 derece 37 dakikasında bulunacak.

Dolunaylar astrolojide genellikle tamamlanma, sonuç alma, farkına varma ve artık sürdürülemeyen bir konuyu geride bırakma dönemleri olarak yorumlanıyor. Koç'un hızlı, cesur ve doğrudan doğası eklendiğinde ise bu dolunayın ana teması kişisel isteklerle ilişkilerdeki dengeyi kurmak oluyor.

NEDEN "HASAT DOLUNAYI" DENİYOR?

“Hasat Dolunayı” astrolojik bir isimden çok astronomi ve tarım geleneklerinden geliyor. Sonbahar ekinoksuna en yakın gerçekleşen dolunay, geleneksel olarak Hasat Dolunayı olarak adlandırılıyor. 2026'da bu unvan 26 Eylül'deki dolunaya ait.

İsmin kökeni geçmişteki tarım yaşamına dayanıyor. Yılın bu döneminde Ay'ın gün batımına yakın saatlerde doğması ve birkaç gece boyunca akşamları sağladığı güçlü ışık, çiftçilerin hasat çalışmalarını gün batımından sonra da sürdürebilmelerine yardımcı oluyordu. Bu nedenle dolunay zamanla “Harvest Moon”, yani Hasat Dolunayı olarak anılmaya başladı.

KOÇ DOLUNAYININ ANA KONUSU: “BEN” Mİ, “BİZ” Mİ?

Hasat Dolunayı için geri sayım başladı! Bu 4 burcun hayatında taşlar yerinden oynayacak 1

Dolunay sırasında Ay Koç'ta, Güneş ise karşısındaki Terazi'de bulunuyor. Astrolojide Koç daha çok bireysellik, bağımsızlık, cesaret, ilk adımı atmak ve kişisel ihtiyaçlarla; Terazi ise ilişkiler, ortaklık, uzlaşma ve dengeyle ilişkilendiriliyor.

Bu nedenle 26 Eylül dolunayının en önemli sorularından biri şu olabilir: “Başkalarını düşünürken kendi isteklerimi ne kadar geri plana atıyorum?”

Uzun zamandır ertelenen bir kararın verilmesi, bir ilişkide sınırların yeniden çizilmesi veya kişinin kendi ihtiyaçlarını daha açık ifade etmesi gibi temalar astrolojik yorumlarda öne çıkıyor. Bunun diğer yüzünde ise Koç enerjisinin sabırsızlık ve dürtüsellik tarafı bulunuyor. Dolayısıyla ani kararlar ve öfkeyle verilen tepkiler konusunda daha temkinli olunması öneriliyor.

EN ÇOK BU 4 BURÇ ETKİLENEBİLİR

Dolunay 3 derece Koç'ta gerçekleştiği için astrolojik olarak en güçlü etkiyi öncü burçların, yani Koç, Terazi, Yengeç ve Oğlak'ın hissetmesi bekleniyor. Özellikle bu burçların yaklaşık 0-8 derecelerinde Güneş, Ay, yükselen veya kişisel gezegenleri bulunanların etkileri daha belirgin yaşayabileceği yorumlanıyor.

KOÇ BURCU

Hasat Dolunayı için geri sayım başladı! Bu 4 burcun hayatında taşlar yerinden oynayacak 2

Dolunay doğrudan Koç burcunda gerçekleştiği için listenin başında Koçlar var. Kendiniz, görünüşünüz, hedefleriniz, hayatınızın yönü ve kişisel kararlarınız konusunda önemli bir farkındalık yaşayabilirsiniz. Uzun zamandır başkalarının beklentileri nedeniyle ertelediğiniz bir karar varsa artık daha fazla beklemek istemeyebilirsiniz. Yeni bir sayfa açmak, sınır koymak veya kendi isteklerinizi önceliklendirmek Koçlar açısından dolunayın güzel tarafı olabilir.

Ancak duyguların yükselmesi, sabırsızlık ve “hemen şimdi” düşüncesi stres yaratabilir. Özellikle ilişkilerde fevri karar vermemeye dikkat etmek gerekebilir.

TERAZİ BURCU

Hasat Dolunayı için geri sayım başladı! Bu 4 burcun hayatında taşlar yerinden oynayacak 3

Koç dolunayının karşı tarafında Terazi bulunduğu için Teraziler de dönemin güçlü etkisini hissedebilir. Özellikle aşk, evlilik, yakın ilişkiler ve ortaklıklar gündeme gelebilir. Bir ilişkinin nereye gittiğini görmek, karşılıklı beklentileri konuşmak veya uzun süredir belirsiz kalan bir konuda netleşmek mümkün olabilir. Sağlam ilişkilerde önemli bir karar alınabilirken, dengesi bozulmuş ilişkilerde bastırılan meseleler görünür hale gelebilir.

Teraziler için ana konu, karşı tarafı memnun etmeye çalışırken kendi ihtiyaçlarını unutmamak olacak.

YENGEÇ BURCU

Hasat Dolunayı için geri sayım başladı! Bu 4 burcun hayatında taşlar yerinden oynayacak 4

Yengeçler açısından dolunay daha çok kariyer, hedefler, toplum önündeki konum ve başarı başlıklarını hareketlendirebilir. Uzun zamandır üzerinde çalışılan bir projenin sonucunu almak, işle ilgili bir karar vermek veya kariyer yönünü değiştirme isteği gündeme gelebilir. Bu nedenle Yengeçler açısından güzel gelişmelerin kapısını açabilecek bir dönem olabilir.

Diğer taraftan iş ve özel hayat arasındaki denge zorlanabilir. Artan sorumluluklar veya aile ile kariyer arasında kalmak stres yaratabilir.

OĞLAK BURCU

Hasat Dolunayı için geri sayım başladı! Bu 4 burcun hayatında taşlar yerinden oynayacak 5

Oğlaklar için dolunayın ışığı ev, aile, yaşam alanı ve geçmişten gelen meseleler üzerine düşüyor. Taşınma, ev düzeninde değişiklik, aile içinde alınacak önemli bir karar veya uzun zamandır çözülemeyen bir meselenin sonuçlanması gündeme gelebilir.

Kariyer sorumluluklarıyla özel yaşam arasındaki denge ise hassaslaşabilir. Her şeyi kontrol altında tutmaya çalışmak yerine hangi alanın gerçekten öncelikli olduğunu belirlemek rahatlatıcı olabilir.

BU 4 BURÇ İÇİN DAHA AKICI BİR DÖNEM OLABİLİR

Astrolojik açıdan Aslan, Yay, İkizler ve Kova burçları Koç'taki dolunayın enerjisini daha akıcı kullanabilecek grupta değerlendirilebilir.

Aslanlar için yeni fikirler, seyahat, eğitim veya hayat görüşünü değiştirecek gelişmeler; Yaylar için aşk, yaratıcılık ve kendini ifade etme konuları öne çıkabilir.

İkizler sosyal çevresi, arkadaşlıkları ve gelecek planları konusunda bir sonuç alabilirken, Kovalar önemli bir konuşma, anlaşma veya kararın eşiğine gelebilir.

Dolunayın Uranüs ve Plüton ile uyumlu açıları da astrolojik yorumlarda değişim, cesaret ve dönüşüm açısından destekleyici bir unsur olarak değerlendiriliyor.

BOĞA, BAŞAK, AKREP VE BALIK İÇİN ETKİLER DAHA İÇSEL OLABİLİR

Boğa burçları için dinlenme, kapanışlar ve geri planda kalan konular; Başaklar için ortak para, borçlar, ödemeler ve duygusal paylaşımlar gündeme gelebilir.

Akrepler günlük düzen, çalışma hayatı ve alışkanlıklarında bir değişiklik ihtiyacını fark edebilir. Balıklar ise para, kazançlar ve özdeğer konularında bazı kararlarla karşılaşabilir. Bu dört burç açısından süreç, öncü burçlarda olduğu kadar doğrudan bir gerilim yaratmaktan ziyade belirli bir hayat alanında “artık bunu değiştirmeliyim” farkındalığı getirebilir.

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Anahtar Kelimeler:
Astroloji burçlar
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